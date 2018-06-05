BlackBerry Key2 global olarak satışa sunulabilir

Bir zamanlar Nokia ile birlikte cep telefonu pazarının lider isimlerinden olan BlackBerry, akıllı telefonlara geçiş dönemine ayak uydurmakta zorlanmıştı. Kanadalı üretici, akıllı telefonların yaygınlaşması sonrasında, dümeni Çinli üreticilere devretme kararı almış ve sadece satışlardan alacağı komisyonla yetinmeyi makul görmüştü.

Buna rağmen klasikleşen çizgisini korumayı başaran BlackBerry, şimdi nostalji kokan yeni modeli ile tekrardan kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 17 Haziran’da New York’ta düzenlenecek olan bir etkinlikte tanıtılacak olan BlackBerry Key2 için sonraki durak ise Çin olacak.

Bilindiği üzere BlackBerry oldukça sınırlı bir pazar ağına sahip. Basit bir şekilde örneklendirmek gerekirse, Kanadalı firmanın telefonları ülkemizde kurumsal kanallar aracılığı ile satılmıyor. Bu durum Avrupa’nın birçok ülkesinde de aynı şekilde. Fakat 17 Haziran’da New York’ta tanıtılacak olan BlackBerry Key2 sonrası bazı dengeler değişebilir.

Keza aynı telefon bir gün sonra da Çin’de tanıtılacak. Yani BB, yeni telefonunun pazar ağını olabildiğince geniş tutmak istiyor. Keza ilerleyen günlerde Avrupa için de benzer bir etkinliğin yapılabileceği belirtiliyor. Bu etkinlik sonrası Key2’nun daha geniş bir pazar ağına sahip olacağı da ön görülmekte. Sonuç olarak bekleyip göreceğiz.

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