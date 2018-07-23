BlackBerry Key2, IFA 2018’de tanıtılabilir

Bildiğiniz gibi TCL yeni BlackBerry modeli Key2’yi haziran ayında piyasaya sürdü. O günden beri yeni telefonunu farklı pazarlarda satışa çıkaran TCL, şimdi de Key2’nun yeni bir versiyonunu satışa çıkarmaya hazırlanıyor.
BlackBerry Key2 Lite, bugün sızdırılan görüntüyle ortaya çıktı. Key2 Lite’nin önümüzdeki ay Berlin’de düzenlenecek IFA 2018’de resmen tanıtılması bekleniyor. Sızıntılarıyla ünlü @evleaks hesabı tarafından paylaşılan görüntü telefonun plastik arka panele sahip olduğunu gösteriyor.
BlackBerry Luna kod adıyla hazırlanan telefon, Key2’nin mini versiyonu olmayacak. Standart Key2 ile aynı boyutlara sahip Lite modeli daha düşük özelliklere sahip olacak ve daha bütçe dostu bir fiyatla raflardaki yerini alacak.
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