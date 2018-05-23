BlackBerry Key2 yakında geliyor

Android pazarına geçtiğimiz yıllarda giriş yapan BlackBerry, yeni modelleri ile pazardaki konumunu güçlendirmek istiyor. BlackBerry’nin şimdi de Android ile çalışan orta segment telefonu Key2 ile karşımıza çıkacağı söyleniyor. Peki, Key2 özellikleri ile neler sunacak?
Cihazı ilginç kılan ön büyük detay şüphesiz ki klavyesi. BlackBerry’nin ilk çıkışını yakalamasına yol açana bu klavyeli telefon tasarımı, Key2 modeliyle birlikte revize olarak geri dönecek. Esasında bu deneme, firmanın ilk denemesi de değil. Fakat bu kez model güncel özellikleriyle çok daha iddialı.
Şimdiye kadar elde ettiğimiz bilgilere göre akıllı telefon, Snapdragon 660 işlemci, 6 GB RAM, Type-C girişi (Kulaklık girişi de olacak) ve Android 8.0 Oreo ile beraber gelecek. Yaklaşık iki hafta sonra BlackBerry tarafından resmileştirilmesi beklenen Key2’nin fiyatı ise gizemini koruyor.
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