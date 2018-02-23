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BlackBerry’nin yeni modelleri belli oldu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.02.2018 15:06 | Son Güncelleme

BlackBerry’nin yeni modelleri Athena, Luna, ve Uni olacak

BlackBerry’nin yeni modelleri belli oldu

Kanadalı şirket BlackBerry, TCL tarafından satın alınmadan önce ilk Android telefonu BlackBerry Priv’i piyasaya sürmüştü. Beklentiler TCL’in 2018 yılı içerisinde üç yeni Android telefon çıkaracağı yönündeydi. Yeni gelen bilgiler ile birlikte modellerin adları belli oldu.

Ortaya çıkan bilgiler resmi olmamakla birlikte yeni modeller Athena, Luna, ve Uni olarak adlandırılacak. TCL’de ortaya çıkan patentlere göre Uni, tasarım olarak Priv’e benzer yapıda olacak.
Athena’nın QWERTY klavyeye sahip bir model olması ve BBE100-1 ve BBF100-1 model numaralarıyla iki versiyonunun piyasaya çıkması bekleniyor. Ayrıca ortaya çıkan bilgilere göre telefonda 6 yada 8 GB RAM ve 64 GB depolama alanı bulunacak. Buradan yola çıkarak Athena’nın üst segment bir akıllı telefon olacağını öngörebiliriz.

Luna hakkında çok detay bulunmazken, telefonun fiyat performans odaklı orta segment bir model olması bekleniyor. Luna’da aynen Athena’da olduğu gibi klavyeli bir tasarıma sahip olabilir.

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Anahtar Kelimeler:
Blackberry akıllı telefon

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