Blockchain bankacılık uygulamalarına yenilik getirecek

Yasal geçerli dijital kimlikler Blockchain ile akıllı sözleşmelerde kullanılacak

2005’te ilk e-imzayı, 2007’de ilk mobil imzayı ürettiklerinin altını çizen E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun, “E-GÜVEN, her zaman hayatı kolaylaştırmak ve bir ihtiyacı karşılamak bilinciyle çözümler geliştirdi. Bugün ise hız ve güvenliği bir arada sunan teknolojilere duyulan ihtiyaçla birlikte dijital kimlik döneminin başlayacağını, güven esaslı her işte Blockchain teknolojisinin hayatımızda yer alacağını öngörüyoruz. Yeni çözümümüz olan e-imza katmanına sahip hukuken geçerli dijital kimlikler, Blockchain altyapısı ile hızlı, güvenli ve kanıtlanabilir şekilde istenilen platformlarda akıllı sözleşmeler ile kullanılabilecek. Bankacılık sektör profesyonellerini buluşturan Banking as a Service Summit, küresel ve yerel ölçekte bu yenilikçi çözümümüzü duyuracağımız önemli bir etkinlik.” dedi.