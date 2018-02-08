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Blockchain bankacılık uygulamalarına yenilik getirecek

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 08.02.2018 10:48 | Son Güncelleme

Teknoloji ile dönüşen bankacılık sektöründeki yeni eğilimlerin tartışılacağı Banking as a Service Summit 8 Şubat’ta gerçekleştirilecek. Etkinlikte E-GÜVEN, yeni geliştirdiği Blockchain tabanlı dijital kimlik çözümünün bankacılık uygulamalarındaki yerini aktaracak.

Blockchain bankacılık uygulamalarına yenilik getirecek

Teknolojiyi ve yeni eğilimleri yakından takip eden bankacılık sektörü, rekabette avantajlı konuma gelmek ve müşteri memnuniyetini sağlamak için yenilikçi teknolojilere yatırım yapıyor. Finans ve bankacılık sektörünün gündemindeki Blockchain, günlük hayatımızın içinde pek çok alanda kullanılma potansiyeli olduğu gibi ödeme dünyasını da etkileyen bir teknoloji olarak dikkat çekiyor. Hem dünyadaki hem de Türkiye’deki bankalar, Blockchain ile yakından ilgileniyor ve bu alandaki gelişmeleri izliyor.

Yerli ve yabancı konuklar değişen bankacılık sektörünü değerlendirecek

8 Şubat’ta Levent 199’da düzenlenecek Banking as a Service Summit’te bankacılık sektörünü dönüştürme potansiyeline sahip Blockchain, dijital kimlikler ve yenilikçi hizmet vizyonu değerlendirilecek. Etkinliğe, Türkiye haricinde; İngiltere, Belçika, Slovakya, Ukrayna, Hindistan, ABD, Polonya, Estonya ve İspanya’dan 25 uzman konuşmacı katılacak. Bankaların iş süreçlerini elektronik ortama taşımalarını sağlayan çözümleri ile 2007 yılından bu yana bankacılık işlemlerinin hızlı ve güvenli hale gelmesine katkıda bulunan E-GÜVEN, etkinliğe sponsor olarak destek veren firmalar arasında.

Yasal geçerli dijital kimlikler Blockchain ile akıllı sözleşmelerde kullanılacak

2005’te ilk e-imzayı, 2007’de ilk mobil imzayı ürettiklerinin altını çizen E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun, “E-GÜVEN, her zaman hayatı kolaylaştırmak ve bir ihtiyacı karşılamak bilinciyle çözümler geliştirdi. Bugün ise hız ve güvenliği bir arada sunan teknolojilere duyulan ihtiyaçla birlikte dijital kimlik döneminin başlayacağını, güven esaslı her işte Blockchain teknolojisinin hayatımızda yer alacağını öngörüyoruz. Yeni çözümümüz olan e-imza katmanına sahip hukuken geçerli dijital kimlikler, Blockchain altyapısı ile hızlı, güvenli ve kanıtlanabilir şekilde istenilen platformlarda akıllı sözleşmeler ile kullanılabilecek. Bankacılık sektör profesyonellerini buluşturan Banking as a Service Summit, küresel ve yerel ölçekte bu yenilikçi çözümümüzü duyuracağımız önemli bir etkinlik.” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
blockchain teknoloji

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