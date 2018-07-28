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Bluetooth’ta ürkütücü güvenlik açığı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.07.2018 10:39 | Son Güncelleme

Yeni ortaya konan bazı raporlara göre Bluetooth’ta önemli bir açık keşfedildi ve tüm cihazları kapsıyor! Yamanın en kısa sürede dağıtılması kullanıcıların faydasına olacak.

Bluetooth’ta ürkütücü güvenlik açığı

CERT uzmanlarına göre, oldukça fazla cihazı etkileyecek bir güvenlik açığı söz konusu ve bu, sadece akıllı telefonlarla sınırlı değil. Telefonlar, tabletler, bilgisayarlar ve çok daha fazlası acil şekilde yamaya ihtiyaç duyuyor. Zira şifreleme sisteminde ortaya çıkarılan sorun nedeniyle kötü niyetlilerin elinde koz veriliyor.

Açık temel olarak şifreleme hatasından meydana geliyor ve dosya transferleri sırasında kendini gösteriyor. Sonucunda ise bağlantının aralığında olan bir hacker transferi engelleyebiliyor.

Qualcomm, Intel ve Broadcom çipsetlerinin bu açığa sahip olduğu açıklandı. Üstelik cihazların platformları da fark etmiyor. En azından şimdilik haziran ayı güvenlik yamasını yükleyenler böyle bir sorunla karşılaşmayacak. Ancak güncellemeye muhtaç daha çok cihaz var ve açığın kısa süre içerisinde yamalanması gerekiyor.

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Bluetooth CERT uzmanları güvenlik açığı

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