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BMW i3’ün üretimi artıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.06.2018 07:48 | Son Güncelleme

Alman otomotiv devi BMW, sevilen mini elektrikli otomobili i3’ün üretimini attırma kararı aldı. 2013 yılından beri üretimde olan BMW i3, markanın küçük ama prestijli modellerinden biri.

BMW i3’ün üretimi artıyor

BMW i3, uzun yıllardır Almanya’nın Liepzeg şehrindeki mega fabrikasında üretiliyor. Geçtiğimiz yıl 100.000’inci BMW i3 üretim bandından indi. Şirket uzun vadede bu minik şehir otomobilinde çok iyi satış rakamlarına ulaştı.

Alman üretici geçtiğimiz günlerde ise Avrupa’da çok tutan bu modelin üretim kapasitesi attırma kararı aldı. Bu kapsamda aracın üretildiği Liepzeg fabrikasına 300 milyon avro yatırım yapılacak. 2005 yılında kurulan bu mega fabrika şimdiye kadar yaklaşık 2.3 milyon aracın üretimini gerçekleştirdi. Ayrıca 13 yıldır fabrikaya 3 milyar avrodan fazla yatırım yapıldı.

Liepzeg’de BMW i3’ün yanı sıra i8 modeli de üretiliyor!

Markanın elektrikli otomobil segmentindeki yeni bayrak taşıyıcı modeli BMW i8 Roadster, 2018’in ikinci çeyreğinden itibaren burada seri üretime girdi.

Mega fabrikaya yapılacak yatırımlar daha çok şasi inşası, boyama ve montaj hatlarında yoğunlaşacak. Bunun yanı sıra fabrikaya 500 yeni akıllı robot alınacak. Tüm bu iyileştirmeler ile birlikte Liepzeg’in üretim kapasitesi %40 oranında artacak. Yani günlük üretim 130 birimden 200 birime çıkarılacak.

Markanın üretim departmanından sorumlu isim Oliver Zipse, yaptığı açıklamada “Tüm bu iyileştirmeler ile birlikte Liepzeg üretim tesisini daha esnek hale getireceğiz” dedi.

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BMW Almanya

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