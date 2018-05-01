BMW i8 Roadster geliyor

BMW, i8 Konseptini ilk olarak 2012 yılında Pekin Otomobil Fuarı’nda tanıtmıştı. Aradan tam altı yıl geçti. Bu çok uzun bir zaman. Ancak bu bekleyişe değecek. Çünkü BMW, müşterilerini hayal kırıklığına uğratmamaya kararlı.
BMW öncelikle i8 Roadster’de kullanılan lityum iyon pillerde detaylı bir revizyon yapmış. Mevcut 7.1 kWh enerji kapasiteli piller 11.6 kWh kapasiteli olan yeni piller ile değiştirilmiş. Böylece aracın elektrikli menzili 33 mile çıkarılmış. Bu rakamın mevcut BMW i8 Coupe’den çok daha iyi olduğunu söyleyebiliriz.
Yeni BMW i8 Roadster; Hybrid, Drive ve Sport olmak üzere üç farklı sürüş modu ile donatılmış. Bu üç farklı sürüş modu sürücülerin performans, ekonomi ve konfor gibi çeşitli isteklerini karşılayabilecek niteliğe sahip.
BMW i8 Roadster için bazı teknik özellikler:
Motor: 1499cc turboşarjlı 3 silindirli benzinli (228 beygir) + 11.6 kWh lityum iyon pil ile birlikte 105 kW elektrik motoru (141 beygir)
Güç: 5800 rmp’de 369 beygir
Tork: 3700 rmp’de 320 lb ft
Şanzıman: Altı ileri otomatik
Ağırlık: 1.595kg
Maksimum Hız: 250 km/s
0-100 km/s hızlanma: 4.6 saniye
Yakıt ekonomisi: 134mpg
CO2 emisyon değeri: 46 g / km
Piyasadaki potansiyel rakipler: Jaguar F-Type Convertible, Honda NSX, Porsche 911 Targa
Hibrid teknolojisi ve spor otomobil tasarımının mükemmel bir sentezi olan BMW i8 Roadster pek de ucuz sayılmaz. Araç Avrupa’da 135.000 avrodan başlayan fiyatlarla alıcılarla buluşacak.
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