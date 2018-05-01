HABER

BMW i8 Roadster geliyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.05.2018 13:39 | Son Güncelleme

Alman otomotiv devi BMW’nin merakla beklenen hibrid motorlu spor otomobili i8 Roadster, Haziran ayında yola çıkmaya hazırlanıyor.

BMW i8 Roadster geliyor

BMW, i8 Konseptini ilk olarak 2012 yılında Pekin Otomobil Fuarı’nda tanıtmıştı. Aradan tam altı yıl geçti. Bu çok uzun bir zaman. Ancak bu bekleyişe değecek. Çünkü BMW, müşterilerini hayal kırıklığına uğratmamaya kararlı.

BMW öncelikle i8 Roadster’de kullanılan lityum  iyon pillerde detaylı bir revizyon yapmış. Mevcut 7.1 kWh enerji kapasiteli piller 11.6 kWh kapasiteli olan  yeni piller ile değiştirilmiş. Böylece aracın elektrikli menzili 33 mile çıkarılmış. Bu rakamın mevcut BMW i8 Coupe’den çok daha iyi olduğunu söyleyebiliriz.

Yeni BMW  i8 Roadster; Hybrid, Drive ve Sport olmak üzere üç farklı sürüş modu ile donatılmış. Bu üç farklı sürüş modu sürücülerin performans, ekonomi ve konfor gibi çeşitli isteklerini karşılayabilecek niteliğe sahip.

BMW i8 Roadster için bazı teknik özellikler:

Motor: 1499cc turboşarjlı 3 silindirli benzinli (228 beygir) + 11.6 kWh lityum iyon pil ile birlikte 105 kW elektrik motoru (141 beygir)
Güç:  5800 rmp’de 369 beygir
Tork: 3700 rmp’de 320 lb ft
Şanzıman: Altı ileri otomatik
Ağırlık: 1.595kg
Maksimum Hız: 250 km/s
0-100 km/s hızlanma: 4.6 saniye
Yakıt ekonomisi: 134mpg
CO2 emisyon değeri: 46 g / km
Piyasadaki potansiyel rakipler: Jaguar F-Type Convertible, Honda NSX, Porsche 911 Targa

Hibrid teknolojisi ve spor otomobil tasarımının mükemmel bir sentezi olan BMW i8 Roadster pek de ucuz sayılmaz. Araç Avrupa’da 135.000 avrodan başlayan fiyatlarla alıcılarla buluşacak.

Nokia’nın Çentikli Telefonu Nokia X Geliyor!

AK Parti'den flaş Abdullah Gül görüşmesi yorumu!AK Parti'den flaş Abdullah Gül görüşmesi yorumu!
Komutan skandalı! İhbar mektubu sonu olduKomutan skandalı! İhbar mektubu sonu oldu
Gerilim hızla tırmanıyor! Kılıçlar çekildiGerilim hızla tırmanıyor! Kılıçlar çekildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BMW otomobil

En Çok Okunan Haberler

Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan veda ediyor!

Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan veda ediyor!

Nevzat Demir Tesisleri’nde önemli bir olay yaşandı

Nevzat Demir Tesisleri’nde önemli bir olay yaşandı

Seçim öncesi 28 Şubat operasyonu mu geliyor?

Seçim öncesi 28 Şubat operasyonu mu geliyor?

Müstehcen fotoğraflarını öğrencisine gönderen öğretmene büyük şok!

Müstehcen fotoğraflarını öğrencisine gönderen öğretmene büyük şok!

Komutan skandalı! İhbar mektubu sonu oldu

Komutan skandalı! İhbar mektubu sonu oldu

Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu oldu

Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Nissan IMx Kuro elektrikli SUV

Nissan IMx Kuro elektrikli SUV

Uygun fiyatlı telefon: Xiaomi Redmi S2

Uygun fiyatlı telefon: Xiaomi Redmi S2

PS4 satış rakamı açıklandı

PS4 satış rakamı açıklandı

3DS sahiplerini sevindirecek açıklama

3DS sahiplerini sevindirecek açıklama

Yapay zeka konusuna ihtiyatlı yaklaşıyor

Yapay zeka konusuna ihtiyatlı yaklaşıyor

Galaxy A6 ve A6+’ın fiyatı sızdırıldı!

Galaxy A6 ve A6+’ın fiyatı sızdırıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.