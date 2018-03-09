BMW M8 Gran Coupe sergilendi!

Alman otomotiv devi BMW’nin, dört kapılı performans modeli BMW M8 Gran Coupe geçtiğimiz günlerde Cenevre Motor Fuarı’nda gözler önüne çıktı. Piyasaki Mercedes-AMG GT ve Porsche Panarema’ya rakip olarak gelecek M8 Gran Coupe, 2019 yılının ikinci yarısında tahmini 120.000 avro başlangıç fiyatlarıyla Avrupa ve İngiltere’deki showroomlarda yerini alacak.

Bu yeni M8 Gran Coupe’nin 592 beygir gücündeki 4.4 litrelik twinturbo V8 motor kullanacağı anlamına geliyor. Ancak markanın, bu modeli ile zirveyi hedeflediği düşünülürse motor performansının 600 beygir gücün ve 553 lb-ft tork üretiminin üzerine çıkarılması oldukça muhtemel görünüyor. Ayrıca dört tekerlekten çekiş sistemi ile gelecek olan M8 sekiz vitesli otomatik şanzıman kullanacak.

BMW M serisi baştasarımcısı Adrian van Hooydonk yaptığı açıklamada “Lüksün başka bir boyutunu temsil eden yeni M8 Gran Coupe, son derece sportif bir dört kapılı coupe. Motor gücü ve performans rakamlarından şimdilik bahsetmiyoruz. Ancak bu,muhtemelen ürettiğimiz en hızlı sedan olacak” dedi.

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