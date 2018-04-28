BMW, tam elektrikli SUV modelini Çin’de üretecek

Alman otomotiv devi BMW, tam elektrikli SUV modelini Çin’de üretme kararı aldı. 2020 yılında Çin’nde yer alan Shenyang fabrikasında üretime geçecek olan iX3, Avrupa ve Kuzey Amerika gibi pazarlara buradan ihraç edilecek. Markanın tam elektrikli SUV modeli BMW iX3 Concept, bugün itibariyle ziyaretçilere kapılarını açan Pekin Otomobil Fuarı’nda tanıtıldı.
Alman üreticinin, ilk tam elektrikli SUV modelinin üretim merkezini Çin olarak belirlemesi otomotiv sektörünün Asya bölgesine kaymaya başladığını gösteriyor. iX3 Concept ile birlikte BMW, Çin’de lüks segmentte araç üreten ilk büyük otomobil üreticisi oldu.
Dünyanın en büyük otomobil üretim ve pazarlama bölgesi olan Avrupa’da Avrupa Birliği ve hükümetlerin giderek yükselen CO2 emisyon standartlarının istenilen sürede karşılanması oldukça zorlayıcı bir iş. Münih merkezli otomotiv devi BMW, Çin sayesinde içinde sıkışıp kaldığı Avrupa’dan biraz uzaklaşma fırsatı bulacak. Burada yeni bir konsepti düşük maliyetlerle üretmeyi deneyecek.
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