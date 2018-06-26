Bosch, yerli otomobil projesine başkanlık edecek!

Uzun bir süredir Türkiye’nin ilk yerli otomobil markası oluşturmak için oldukça iddialı bir proje üzerinde çalışılıyor. Ancak böyle büyük bir projeyi tek bir firmanın hayata geçirmesi oldukça zor olacağı için beş ana yüklenicinin olduğu bir konsorsiyum yapıldı. BMC, Turkcell, Zorlu Holding, Anadolu Grubu ve Kök Grubu projeye hayat vermek için aynı masa etrafından toplandılar. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ise projeyi koordine ediyor.

2004 yılında Bosch Türkiye’ye genel müdür olarak atanan Mehmet Gürcan Karakuş ise yerli otomobil projesinde CEO’luk görevini üstlenecek. 1 Eylül 2018 tarihinde konsorsiyumu devralacak Karakuş Türkiye’nin ilk yerli otomobil projesi için “Türkiye’nin küresel pazarda rekabet edebileceği bir marka yaratacağından emin olabilirsiniz” şeklinde açıklamada bulundu.

Ülkemizin yerli otomobil projesi Karakuş’un 1 Eylül’de ortaklığın başına geçmesiyle resmen başlayacak. Yerli otomobil markamız işe tam elektrikli bir otomobil ile başlayacak. Tek bir mimari platform üzerine tam üç farklı elektrikli otomobil inşa edilmesi planlanıyor. Yetkililer tamamen elektrikli olacak ürün yelpazesi için ülkemizdeki elektrikli şarj alt yapısını genişletmeye ve geliştirmeye odaklandı. Bu alana büyük yatırımlar gerçekleştiriliyor.

İlk yerli otomobil için İsveçli otomotiv şirketi Saab’tan 9-3 modelinin linsansını satın aldı. Ancak yerli otomobil üretiminde bu modelin baz alınıp alınmayacağı henüz kesin değil.

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