Brandzone mobil uygulaması yayında!

Basılı ve online fiyat verilerini araştırıp takip eden, en güncel pazar araştırma analizlerini sunan BrandZone, yeni mobil uygulamasını yayına aldı. BrandZone mobil uygulamasıyla kullanıcılar; yayın/ürün analizi grafiklerine, ürün listelerine, ürün-fiyat trendlerine, online fiyatlara anında ve kolayca mobil cihazları üzerinden ulaşılabiliyor. Hem Android hem de iOS üzerinden indirilebilen uygulamaya mevcut kullanıcı bilgileriyle giriş yapılıyor. Yeni mobil uygulamayla kullanıcılar aradıkları ister bir insert, isterse bir ürün olsun uygulama üzerindeki Yayın/Ürün Analizi’ndeki filtrelerle tüm kampanyalara ulaşabiliyor. Kullanıcılar ayrıca kendi firmalarına tanımlı tüm online ürünleri uygulama üzerinden bir arada görebilirken, mevcut online fiyatlara ve geçmiş online fiyat trendlerine de hızlıca ulaşabiliyor.
Tüm ürünlerin geçmiş fiyatları bir tık uzağınızda!
Yeni mobil uygulamayla ilgili konuşan BrandZone Kurucu Ortağı Cem Köz, “Bir ürünün geçmiş fiyatlarını mı merak ediyorsunuz, artık bilgisayarınızı açıp BrandZone panelinden bakmanıza gerek yok. Yeni mobil uygulamamız ile ürün fiyat trendi sekmesinden tüm ürünlerin, tüm geçmiş fiyatlarına hızlıca ulaşabilirsiniz. Ayrıca anasayfadaki ayarlar üzerinden favori ürünlerinizi seçerek, bu ürünlerle ilgili tüm kampanyalar hakkında anında bildirim alabilirsiniz” diye konuştu.
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