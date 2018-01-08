HABER

Brandzone mobil uygulaması yayında!

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 08.01.2018 17:03 | Son Güncelleme 10 saat önce

Türkiye'deki markalar için fiyat/rekabet araştırma hizmetleri sunan BrandZone’nun mobil uygulaması artık yayında! Yeni uygulamayla kullanıcılar; mobil cihazları üzerinden tüm kampanyalara ve fiyatlara anında ve kolayca ulaşabiliyor.

Brandzone mobil uygulaması yayında!

Basılı ve online fiyat verilerini araştırıp takip eden, en güncel pazar araştırma analizlerini sunan BrandZone, yeni mobil uygulamasını yayına aldı. BrandZone mobil uygulamasıyla kullanıcılar; yayın/ürün analizi grafiklerine, ürün listelerine, ürün-fiyat trendlerine, online fiyatlara anında ve kolayca mobil cihazları üzerinden ulaşılabiliyor. Hem Android hem de iOS üzerinden indirilebilen uygulamaya mevcut kullanıcı bilgileriyle giriş yapılıyor. Yeni mobil uygulamayla kullanıcılar aradıkları ister bir insert, isterse bir ürün olsun uygulama üzerindeki Yayın/Ürün Analizi’ndeki filtrelerle tüm kampanyalara ulaşabiliyor. Kullanıcılar ayrıca kendi firmalarına tanımlı tüm online ürünleri uygulama üzerinden bir arada görebilirken, mevcut online fiyatlara ve geçmiş online fiyat trendlerine de hızlıca ulaşabiliyor.

Tüm ürünlerin geçmiş fiyatları bir tık uzağınızda!

Yeni mobil uygulamayla ilgili konuşan BrandZone Kurucu Ortağı Cem Köz, “Bir ürünün geçmiş fiyatlarını mı merak ediyorsunuz, artık bilgisayarınızı açıp BrandZone panelinden bakmanıza gerek yok. Yeni mobil uygulamamız ile ürün fiyat trendi sekmesinden tüm ürünlerin, tüm geçmiş fiyatlarına hızlıca ulaşabilirsiniz. Ayrıca anasayfadaki ayarlar üzerinden favori ürünlerinizi seçerek, bu ürünlerle ilgili tüm kampanyalar hakkında anında bildirim alabilirsiniz” diye konuştu.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
teknoloji Mobil uygulama Brandzone

En Çok Okunan Haberler

Alişan yaptığı paylaşımla büyük tepki topladı

Alişan yaptığı paylaşımla büyük tepki topladı

Ünlü oyuncu Feyza Civelek polisi ısırdı! Olay anı görüntüsü ilk kez Mynet'te

Ünlü oyuncu Feyza Civelek polisi ısırdı! Olay anı görüntüsü ilk kez Mynet'te

İlber Ortaylı: Türk çocuğu ahmaktır!

İlber Ortaylı: Türk çocuğu ahmaktır!

Jülide Ateş Show TV Ana Haber'den istifa etti! İşte veda mesajı

Jülide Ateş Show TV Ana Haber'den istifa etti! İşte veda mesajı

Gülben Ergen'den olay açıklamalar: Benim ölümümü seyrettiler!

Gülben Ergen'den olay açıklamalar: Benim ölümümü seyrettiler!

Nilgün Belgün'den seks itirafı

Nilgün Belgün'den seks itirafı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Logitech, yeni üst seviye mouse’u G903 ile gündemde

Logitech, yeni üst seviye mouse’u G903 ile gündemde

70 milyon aboneye ulaştı

70 milyon aboneye ulaştı

12000mAh pile sahip telefon

12000mAh pile sahip telefon

Golf ve Passat yenileniyor!

Golf ve Passat yenileniyor!

Çocuklar tatilde ancak siber suçlular iş başında

Çocuklar tatilde ancak siber suçlular iş başında

Türkiye oyunda vites büyütüyor

Türkiye oyunda vites büyütüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.