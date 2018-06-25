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Bu bilgisayar pirinç tanesinden bile küçük

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 25.06.2018 22:47 | Son Güncelleme

Mart ayında IBM tarafından yapılan ve dünyanın en minik bilgisayarı olarak kayda geçen mini-bilgisayardan da küçüğü yapıldı.

Bir pirinç tanesinden bile küçük olan ve yalnızda 0.3 mm çapında olan bu bilgisayar Michigan Üniversitesi'ndeki bir grup araştırmacı tarafından geliştirildi

Bu bilgisayar pirinç tanesinden bile küçük

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Mart ayında IBM tarafından yapılan ve dünyanın en minik bilgisayarı olarak kayda geçen mini-bilgisayardan da küçüğü yapıldı. Bir pirinç tanesinden bile küçük olan ve yalnızda 0.3 mm çapında olan bu bilgisayar Michigan Üniversitesi'ndeki bir grup araştırmacı tarafından geliştirildi.
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Her ne kadar 'bilgisayar' olarak addedilse de bildiğimiz anlamda bilgisayarın tüm işlemlerini elbette tek başına yerine getiremiyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan araştırmacı David Blaauw da, bu konunun altını çiziyor ve henüz bu minik teknolojiye bir bilgisayar denilip denilmemesi konusunu aralarında tartıştıklarını kaydediyor.
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Micro Mote adını taşıyan bu minik cihazın içinde herhangi bir depolama birimi bulunmuyor.
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Bu da elektriği kesildiğinde yapılan işlemlerin silindiği anlamına geliyor. Işığı elektriğe dönüştüren fotovoltakik teknolojisinden yararlanan Micro Mote, veri transferi yapabiliyor.
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Bunun yanı sıra sıcaklık sensörü olarak da kullanılabilen dünyanın en minik bilgisayarı, ortam sıcaklığını ölçebiliyor.
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Bu minik bilgisayarın ilerleyen dönemlerde ses ve video desteğine kavuşması ve kanser çalışmalarında kullanılması bekleniyor.
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IBM bilgisayar Michigan Üniversitesi

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