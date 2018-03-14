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Bu dünyadan bir Stephen Hawking geçti! İşte ünlü fizikçinin insanlık için sözleri

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.03.2018 22:26 | Son Güncelleme

Gelmiş geçmiş en iyi fizikçilerden biri olan ALS hastası Stephen Hawking hayatını kaybetti. Stephen Hawking’den geriye kulaklara küpe olacak fikirleri ve sözleri kaldı.

Bu dünyadan bir Stephen Hawking geçti! İşte ünlü fizikçinin insanlık için sözleri

Stephen Hawking şüphesiz bir dehaydı. Hawking, bir yandan bilim adına çalışmalar yaparken bir yandan da ALS hastalığının pençesindeydi. Ama o mücadeleyi hiç bırakmadı. En fazla 3 ay yaşarsın diyen doktoruna rağmen o 76 yaşına kadar yaşadı. Kötü zamanlar geçirdi geçirmesine ama o güçlü kalmayı seçti. Hem de daha çok güçlü olmayı. Gücünü fikirlerine, fikirlerini sözlerine işledi. Sizin için Hawking’in her biri altın değerinde olan sözlerini derledik.

İŞTE STEPHEN HAWKİNG SÖZLERİ

1)‘’Milyonlarca yıl insan türü hayvanlar gibi yaşadı. Ancak sonra bir şey oldu tüm hayal gücümüzü ortaya çıkaran. Konuşmayı ve dinlemeyi öğrendik. Konuşma fikirlerin iletişimini sağladı, insanlığın birlikte çalışıp imkansız şeyler başarmasını da. İnsan türünü.’’

2)‘’Hayatım boyunca büyük sorularla yüzleşmekten büyük zevk aldım ve onlara bilimsel yanıtlar vermeye çabaladım. Belki de bu yüzden fizik üzerine yazdığım kitaplarla Madonna'nın seks üzerine yazdığı kitaplardan daha çok kitap sattım.’’

3)‘’Sessiz insanlar en gürültülü zihinlere sahiptir.’’

4)‘’Ünlü olmamın kötü yanı, tanınmadan dünyada herhangi bir yere gidemiyor olmam. Siyah güneş gözlüğü ve peruk takmam yeterli değil. Tekerlekli sandalye beni ele veriyor.’’

5)‘’Eğer uzaylılar bizi ziyaret ederse sonuç; Kolomb Amerika’ya ilk ayak bastığında Yerli Amerikalıların durumu nasılsa, bizim de durumumuz öyle olur. Bu yüzden istenmeyen durumlarla karşılaşmamak için, kendimizi daima geliştirmeliyiz.’’

hawkings

6)‘’Biz, oldukça ortalama bir yıldızın ufak bir gezegenindeki gelişmiş maymun türleriyiz. Fakat evreni anlayabiliyoruz. İşte bu bizi çok özel kılıyor.’’

7)‘’Evrenin sınırlılığı hakkında çok önemli bir şey olmalı, sınırsız bir evrenden daha özel ne olabilir?’’

8)"Einstein, 'Tanrı zar atmaz' derken hatalıydı. Kara deliklerin varlığı, Tanrı'nın yalnızca zar atmakla kalmadığını, bu zarları göremeyeceğimiz yerlere atarak bizi şaşırttığını da gösteriyor"

9)"Kusurluluk olmasaydı, ben ve siz var olamazdınız"

10)"Kitaplarımın, havalimanlarındaki kitapçılarda satılmasını istiyorum"

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