Bu dünyadan bir Stephen Hawking geçti! İşte ünlü fizikçinin insanlık için sözleri

Stephen Hawking şüphesiz bir dehaydı. Hawking, bir yandan bilim adına çalışmalar yaparken bir yandan da ALS hastalığının pençesindeydi. Ama o mücadeleyi hiç bırakmadı. En fazla 3 ay yaşarsın diyen doktoruna rağmen o 76 yaşına kadar yaşadı. Kötü zamanlar geçirdi geçirmesine ama o güçlü kalmayı seçti. Hem de daha çok güçlü olmayı. Gücünü fikirlerine, fikirlerini sözlerine işledi. Sizin için Hawking’in her biri altın değerinde olan sözlerini derledik.

İŞTE STEPHEN HAWKİNG SÖZLERİ



1)‘’Milyonlarca yıl insan türü hayvanlar gibi yaşadı. Ancak sonra bir şey oldu tüm hayal gücümüzü ortaya çıkaran. Konuşmayı ve dinlemeyi öğrendik. Konuşma fikirlerin iletişimini sağladı, insanlığın birlikte çalışıp imkansız şeyler başarmasını da. İnsan türünü.’’

2)‘’Hayatım boyunca büyük sorularla yüzleşmekten büyük zevk aldım ve onlara bilimsel yanıtlar vermeye çabaladım. Belki de bu yüzden fizik üzerine yazdığım kitaplarla Madonna'nın seks üzerine yazdığı kitaplardan daha çok kitap sattım.’’

3)‘’Sessiz insanlar en gürültülü zihinlere sahiptir.’’