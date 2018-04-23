HABER

Bu fiyat dudak uçuklatır: Aston Martin Vantage’in Türkiye fiyatı açıklandı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.04.2018 18:14 | Son Güncelleme

İngiliz otomobil üreticisi Aston Martin, yenilediği Aston Martin Vantage modelini Türkiye pazarına sunmaya hazırlanıyor. Aston Martin Vantage'in Türkiye fiyatı ise dudak uçuklatacak cinsten.

Bu fiyat dudak uçuklatır: Aston Martin Vantage’in Türkiye fiyatı açıklandı!

Aston Martin Vantage İngiliz otomobil üreticisinin en ikonik modellerinden biri. Aston Martin'in kararıyla 2018 yılı için yeniden tasarlanan spor otomobil, Türk meraklılarıyla buluşmak için artık gün sayıyor. Mayıs ayı içerisinde satışa çıkacağı kesinleşen Vantage'in üreticisi Aston Martin, fiyat bilgisi vermekten kaçınmıştı. Canavar olarak tabir edebileceğimiz Aston Martin Vantage’in Türkiye fiyatı sonunda belli oldu.

İŞTE ASTON MARTİN VANTAGE'İN FİYATI

4 litrelik çift turbolu V8 motoru ile 100 km hıza sadece 3.5 saniyede çıkan Aston Martin Vantage ülkemizde 350 bin euro fiyat etiketiyle satışa çıkacak. Bu fiyat bugünün döviz kuruyla birlikte 1.7 milyon TL civarı bir para demek.

as

VANTAGE ASTON MARTİN TÜRKİYE GÜVENCESİYLE SATIŞA ÇIKACAK

İç tasarımı dış tasarımı kadar büyüleyici olan otomobil, ülkemizde diğer birçok ülkeye nazaran yüksek bir fiyat ile satışa çıkacak. Otomobil, Aston Martin Türkiye distribütörü D&D Motorlu Araçlar güvencesiyle Türkiye'deki alıcısıyla buluşacak.

İYİ Parti cumhurbaşkanı adayını açıkladıİYİ Parti cumhurbaşkanı adayını açıkladı
'Duvara toslamak üzereyiz!''Duvara toslamak üzereyiz!'
HDP'de Selahattin Demirtaş karmaşası! Aday olarak belirlendi mi?HDP'de Selahattin Demirtaş karmaşası! Aday olarak belirlendi mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aston Martin Aston Martin Vantage otomobil

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener'e büyük şok!

Meral Akşener'e büyük şok!

Meclis'te 'İYİ Parti' krizi!

Meclis'te 'İYİ Parti' krizi!

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

Hüsnü Şenlendirici'yi görenler gözlerine inanamadı!

Hüsnü Şenlendirici'yi görenler gözlerine inanamadı!

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

TBMM'de Kılıçdaroğlu'nun sözleri büyük tartışma yarattı

TBMM'de Kılıçdaroğlu'nun sözleri büyük tartışma yarattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şaka değil! Huawei'nin duygusal yapay zekası yeni arkadaşınız olacak

Şaka değil! Huawei'nin duygusal yapay zekası yeni arkadaşınız olacak

Dünyanın en çok satan spor otomobili belli oldu

Dünyanın en çok satan spor otomobili belli oldu

Tesla 7/24 mesai düzenine geçti

Tesla 7/24 mesai düzenine geçti

Xiaomi Black Shark satışı 1 milyonu geçti!

Xiaomi Black Shark satışı 1 milyonu geçti!

Galaxy Dream Lite geliyor!

Galaxy Dream Lite geliyor!

iOS ve MacOS birleşmesi nasıl olacak

iOS ve MacOS birleşmesi nasıl olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.