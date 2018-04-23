Bu fiyat dudak uçuklatır: Aston Martin Vantage’in Türkiye fiyatı açıklandı!

Aston Martin Vantage İngiliz otomobil üreticisinin en ikonik modellerinden biri. Aston Martin'in kararıyla 2018 yılı için yeniden tasarlanan spor otomobil, Türk meraklılarıyla buluşmak için artık gün sayıyor. Mayıs ayı içerisinde satışa çıkacağı kesinleşen Vantage'in üreticisi Aston Martin, fiyat bilgisi vermekten kaçınmıştı. Canavar olarak tabir edebileceğimiz Aston Martin Vantage’in Türkiye fiyatı sonunda belli oldu.

İŞTE ASTON MARTİN VANTAGE'İN FİYATI

4 litrelik çift turbolu V8 motoru ile 100 km hıza sadece 3.5 saniyede çıkan Aston Martin Vantage ülkemizde 350 bin euro fiyat etiketiyle satışa çıkacak. Bu fiyat bugünün döviz kuruyla birlikte 1.7 milyon TL civarı bir para demek.

VANTAGE ASTON MARTİN TÜRKİYE GÜVENCESİYLE SATIŞA ÇIKACAK

İç tasarımı dış tasarımı kadar büyüleyici olan otomobil, ülkemizde diğer birçok ülkeye nazaran yüksek bir fiyat ile satışa çıkacak. Otomobil, Aston Martin Türkiye distribütörü D&D Motorlu Araçlar güvencesiyle Türkiye'deki alıcısıyla buluşacak.