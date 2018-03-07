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Bu hafta çıkacak oyunlar (5-12 Mart)

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.03.2018 16:48 | Son Güncelleme

Oyun pazarının şu aralar durgun günler geçirdiğini söylemek pek yanlış olmayacaktır. Keza bu hafta çıkacak oyunlar listesine baktığımızda da bu durgunluğu net bir şekilde görüyoruz.

Bu hafta çıkacak oyunlar (5-12 Mart)

Açık konuşmak gerekirse, bu hafta çıkacak oyunlar listesinde öyle ön plana çıkan bir yapım bulunmuyor. Kabataslak bakıldığında hayli kalabalık bir lise ile karşılaştığımız gün gibi ortada. Fakat listeyi biraz incelemeye kalktığımızda öyle elle tutulur sağlam bir yapım olmadığını fark ediyoruz.

Eğer çerezlik, anlık eğlencelik oyunlardan hoşlanıyorsanız listeden kendinize birkaç oyun seçebilirsiniz. Fakat tarzınız AAA tarzındaki yapımlarsa, bu hafta çıkacak oyunlar arasında böyle bir yapımın bulunmadığını baştan belirtelim.

İşte bu hafta çıkacak oyunlar!

6 Mart Salı
Final Fantasy XV Windows Edition (PC)
Final Fantasy XV Royal Edition (PS4, Xbox One)
Fear Effect Sedna (PS4, Xbox One, Switch, PC)
TT Isle of Man: Ride on the Edge (PS4, Xbox One, PC)
Virtual Reality Football Club (PS4, PC)
Rangi (PS4, PC)
Way of the Passive Fist (PS4, Xbox One, PC)
NORTH (PS4, Xbox One, Vita, Switch)
Bacon Man: An Adventure (PC)
DJMAX Respect (PS4)
7 Mart Çarşamba
Frantics (PS4)
Bravo Team (PS4)
Nine Parchments (Xbox One)
Northgard (PC)
Midnight Deluxe (PS4, Vita, Switch)
Acceleration of SUGURI 2 (PC)
Senran Kagura: Peach Beach Splash (PS4, PC)
8 Mart Perşembe
Warhammer: Vermintide 2 (PC)
Steredenn: Binary Stars (Switch)
World Conqueror X (Switch)
Bleed 2 (Switch)
I, Zombie (Switch)
Root Double -Before Crime * After Days- Xtend Edition (Vita)
The Men of Yoshiwara: Ohgiya (Switch)
The Wizards (PC)
Hearts of Iron IV: Waking the Tiger (PC)
Bio Inc. Redemption (PC)
Audio Beats (PS4, PC)
Midnight Deluxe (Switch)
ACA NeoGeo Real Bout Fatal Fury (Switch)
Bit Dungeon+ (Switch)
9 Mart Cuma
Scribblenauts Showdown (PS4, Xbox One, Switch)
TurtlePop: Journey to Freedom (Switch)
Flinthook (Switch)
One Eyed Kutkh (PS4, Xbox One, Switch)
The Darwin Project (PC, Xbox One)
Spy Chameleon (Switch)
Cefore (PC)
Train Sim World: Founders Edition (Xbox One)
Hatsune Miku: VR Future Live (PS4, PC)
10 Mart Cumartesi
Mad Farm (PC)

[LG V30 vs LG V30S ThinQ kamera karşılaştırması](https://donanimgunlugu.com/lg-v30-vs-lg-v30s-thinq-kamera-karsilastirmasi-160139

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Anahtar Kelimeler:
oyun teknoloji

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