Bu hafta satışa çıkan oyunlar

Dark Souls'u bilen bilir; bir döneme damga vurmuş ve oyuncuların hafızasına kazınmıştı. Aradan geçen uzun bir zaman diliminin ardından Dark Souls Remastered olarak geri döndü. 25 Mayıs'ta satışına başlanan oyun bu hafta çıkan tek oyun değil elbette.
İşte bu haftaya damga vuracak fırından yeni çıkan oyunlar:
Dark Souls Remastered – 25 Mayıs
Detroit: Become Human – 25 Mayıs
Agony – 29 Mayıs
Everspace – 29 Mayıs
Legend of Kay Anniversary – 29 Mayıs
Sega Mega Drive Classics – 29 Mayıs
Street Fighter 30th Anniversary Collection – 29 Mayıs
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