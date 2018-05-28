Bu hafta satışa çıkan oyunlar

Dark Souls'u bilen bilir; bir döneme damga vurmuş ve oyuncuların hafızasına kazınmıştı. Aradan geçen uzun bir zaman diliminin ardından Dark Souls Remastered olarak geri döndü. 25 Mayıs'ta satışına başlanan oyun bu hafta çıkan tek oyun değil elbette.

İşte bu haftaya damga vuracak fırından yeni çıkan oyunlar:

Dark Souls Remastered – 25 Mayıs

Detroit: Become Human – 25 Mayıs

Agony – 29 Mayıs

Everspace – 29 Mayıs

Legend of Kay Anniversary – 29 Mayıs

Sega Mega Drive Classics – 29 Mayıs

Street Fighter 30th Anniversary Collection – 29 Mayıs

