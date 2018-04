Bu heyecana kalp dayanmaz: God of War satışa çıktı!

Santa Monica Studios'un aksiyonu bol oyunu God of War, fragmanı ile bile oyuncuları heyecanlandırmayı başarmıştı. Fragmanın yayınlandığı günden beri, heyecanlarından hiçbir şey kaybetmeyen oyuncuların beklediği gün geldi çattı. Hikayesi yeniden kurgulanan oyun, 20 Nisan Cuma günü yani bugün itibariyle satışa sunuldu.

KRATOS'A GOD OF WAR'DA YENİ ARKADAŞ GELDİ



Yeni God of War, önceki God of War serileri gibi Antik Yunan mitolojisini değil Nors mitolojisini kendisine konu edindi. Ayrıca oyunun ana karakteri Kratos, bu kez yalnız da değil. Kratos, oğluyla birlikte büyük savaşta yer alıyor. Oyun, genel hatları bu şekilde olan yeni hikayesi ile eleştirmenlerden tam puan almış durumda. Oyunun Türk oyuncular için ise önemli bir yeniliği var.

GOD OF WAR ARTIK TÜRKÇE!



God of War’ın önceki oyunlarında Türkçe dil desteği bulunmazken yeni God of War oyunu Türk oyunculara Türkçe dil desteği sunuyor. Ancak işin üzücü tarafı oyun sadece Sony PlayStation 4, Sony PlayStation 4 Slim ve Sony PlayStation 4 Pro modellerinde oynanabiliyor. PlayStation 4 kullanıcıları çok şanslı.