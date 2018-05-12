Bu mesajı açmayın!

Apple’ın başı yine bir “mesaj” ile dertte. Senenin başında ortaya atılan bir bug yüzünden iPhone ve iPad’lerde bulunan bazı mesajlaşma uygulamaları çöküyordu. Üstelik bu mesajın içeriğinin hazırlanması çok kolay olduğu için herkes tarafından şaka amaçlı dahi kullanılır hale gelmişti. ABD’li şirket bu kez de “siyah nokta” hatasıyla karşı karşıya.

Ortaya çıkarılan yeni hata yüzünden, birkaç emoji ve karakterin özel birleşiminden oluşan bir mesaj içeriği, iMessage ve WhatsApp’ın çökmesine sebep oluyor. Mesajı açtığınız takdirde uygulama tekrar çalışmaz hale geliyor. Gelen ilk yorumlara göre bug, iOS 10 gibi daha eski sürümlerde bile aktif olarak kullanılabiliyor.

Dahası, bu kez etkilenen sadece iOS kullanıcıları değil. WhatsApp’ta bulunan hata Android kullanıcılarını da etkiliyor. Aynı karakterler mesaj olarak gönderildiğinde mesajın üstüne dokunursanız uygulamanız çöküyor. Dolasıyla siyah nokta içeren bir mesaj geldiğinde açmayın, veya mesajın üzerine dokunmayın.

Pek çok kullanıcı WhatsApp’ın kolayca düzeldiğini söylese de iMessage’ta durum biraz farklı. Yapmanız gereken uygulamayı tamamen kapatmak ve ardından 3D touch ile yeni mesaj seçeneğine dokunup daha sonra ana mesaj bölümünden mesajı silmek. Böylece hatayı ortadan kaldırmış olacaksınız.

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