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Bu mikrofon oyun yayıncıları için geliştirildi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.06.2018 09:33 | Son Güncelleme

Oyuncular için en önemli markalar arasında yer alan ve kalitesinin yanında genellikle yüksek fiyat etiketleriyle de adından söz ettiren Razer, yeni dinamik USB mikrofonu Razer Seiren Elite ile video oyun yayıncılarını ve dolayısıyla milyonlarca oyuncuyu hedefliyor.

Bu mikrofon oyun yayıncıları için geliştirildi

Razer Seiren Elite’in tasarımı

Ürünün oldukça profesyonel görünüme sahip bir tasarımı var. Derin siyah renk ile kaplı metal mikrofon gövdesi, üzerindeki ince kılıf, düğmeleri, kulaklık girişi ve masa standıyla güzel bir bütünlük oluşturduğunu söyleyebiliriz.

Ürünün kutusunda bir de USB örgü kablo yer alıyor. Bu kabloyu mikrofonun alt kısmında yer alan girişe taktıktan sonra bilgisayara bağlıyorsunuz ve hepsi bu. Mikrofon artık kullanıma hazır.
Oyun yayıncıları için tercih edilebilecek mikrofonlardan bir tanesi

Mikrofondan daha iyi bir şekilde faydalanmak ve tabii ki internet üzerinden gerçekleştireceğiniz canlı yayınlarınızı daha stabil sürdürebilmek için örneğin ücretsiz olarak Open Broadcaster Software’i indirebilirsiniz. Zaten Razer da bu programı öneriyor.

Sonrasında, mikrofonun üzerinde yer alan mikrofon logolu tuşa basarak cihazı aktif hale getiriyorsunuz. Üst kısımda da ses ve gain tuşları yer alıyor. Ek olarak, mikrofonun alt kısmında da istenmeyen sesleri filtreleyebilen bir tuş var. Böylece ortam seslerini en aza indirgeyerek daha berrak ses kayıtları gerçekleştirebiliyorsunuz.

Yaptığımız denemelerde, tek dinamik kapsüllü mikrofonun sesimizi oldukça iyi aldığını, arka plandaki örneğin klavye seslerini büyük ölçüde bastırdığını gördük. Tabii yine de az da olsa dip ses kaldığını ve az da olsa ortam seslerini aldığını söylememiz gerekiyor.

Mikrofonun ses kayıt tarafında bir diğer dikkat çekici özelliği ise, yüksek sesli konuşmalarda oluşabilecek ses bozulmalarını önleyebilmesi. Bir anda çok yüksek tonla da konuşsanız mikrofon bunu algılıyor ve sesi daha anlaşılır düzeyde, bozulmadan yayınlayabiliyor.

Son sözlere gelirken

Ürün, video oyun yayıncıları için, özellikle Razer tutkunları için tercih edilebilecek mikrofonlardan bir tanesi. Kolaylıkla takılıyor ve zahmetsizce kullanılabiliyor. Tabii bu tip bir mikrofonla müzik yapmak isteyenler de vardır. Özellikle akustik kayıtlarda iyi sonuçlar elde edebilirsiniz, ama çok da  yüksek beklentiniz olmamalı. Öte yandan, fiyat performans tarafına bakıldığında Blue Microphones Yeti’nin ürünlerinin biraz daha dikkat çekici olduğunu söylemeliyiz.

Razer Seiren Elite USB mikrofon, ülkemizde 1200 TL’den başlayan fiyatlara alınabiliyor.

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mikrofon Razer Seiren Elite teknoloji

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