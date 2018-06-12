Bu mikrofon oyun yayıncıları için geliştirildi

Razer Seiren Elite’in tasarımı

Ürünün oldukça profesyonel görünüme sahip bir tasarımı var. Derin siyah renk ile kaplı metal mikrofon gövdesi, üzerindeki ince kılıf, düğmeleri, kulaklık girişi ve masa standıyla güzel bir bütünlük oluşturduğunu söyleyebiliriz.

Ürünün kutusunda bir de USB örgü kablo yer alıyor. Bu kabloyu mikrofonun alt kısmında yer alan girişe taktıktan sonra bilgisayara bağlıyorsunuz ve hepsi bu. Mikrofon artık kullanıma hazır.

Oyun yayıncıları için tercih edilebilecek mikrofonlardan bir tanesi

Mikrofondan daha iyi bir şekilde faydalanmak ve tabii ki internet üzerinden gerçekleştireceğiniz canlı yayınlarınızı daha stabil sürdürebilmek için örneğin ücretsiz olarak Open Broadcaster Software’i indirebilirsiniz. Zaten Razer da bu programı öneriyor.

Sonrasında, mikrofonun üzerinde yer alan mikrofon logolu tuşa basarak cihazı aktif hale getiriyorsunuz. Üst kısımda da ses ve gain tuşları yer alıyor. Ek olarak, mikrofonun alt kısmında da istenmeyen sesleri filtreleyebilen bir tuş var. Böylece ortam seslerini en aza indirgeyerek daha berrak ses kayıtları gerçekleştirebiliyorsunuz.