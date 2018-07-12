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Bu nedir böyle? Galaxy Note 9’un S-Pen rengi şaşırttı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.07.2018 22:08 | Son Güncelleme

Samsung’un Ağustos ayında tanıtacağı yeni Note serisi akıllı telefon modeli Samsung Galaxy Note 9’un S-Pen’li reklam afişi ortaya çıktı. Görseldeki Galaxy Note 9’un ve S-Pen’in rengi çoğu kişiyi mest edecek.

Bu nedir böyle? Galaxy Note 9’un S-Pen rengi şaşırttı!

Samsung Galaxy Note 9 ile tanışmamıza artık sayılı günler kaldı. Birçok Android kullanıcısının gönlünde yatan Aslan olan Galaxy Note 9, hem tasarımıyla hem de özellikleriyle merak konusu oldu. Bu merakı bir nebze gideren sızıntıların ise ardı arkası kesilmedi, kesilmiyor da. Bugün gelen yeni bir sızıntı ise Galaxy Note 9 hakkındaki bir merakı daha giderecek cinsten.

GALAXY NOTE 9 İLE S-PEN’İN RENGİ DEĞİŞİYOR

Galaxy Note 9’un S-Pen yeni teknolojisi oldukça merak edilen özelliklerden sadece biri. Sızdırılan resmi Galaxy Note 9 reklam afişinde de karşımıza yine S-Pen çıkıyor. Afişte mavi renge sahip bir Galaxy Note 9 modeli bulunuyor. Galaxy Note 9’un aksine S-Pen ise canlı bir gold renge sahip. Bu zamana kadar çıkan Galaxy Note modellerinde telefon rengi ile S-Pen rengi birbiriyle uyuşuyordu. Anlaşılan Samsung, Galaxy Note 9 ile birlikte ikili arasında farklı renklerle güzel bir kombin oluşturacak.

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GALAXY NOTE 9 NE ZAMAN TANITILACAK?

Öte yandan Samsung’un afişte S-Pen’i öne çıkartması, şirketin reklam stratejilerini de S-Pen’in üzerine kuracağını gösteriyor. Yeri gelmişken bir kez daha hatırlatalım; Galaxy Note 9 Samsung tarafından 9 Ağustos tarihinde düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Samsung Galaxy Note 9 akıllı telefon

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