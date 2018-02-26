Bu robot da şiir yazıyor!

Üniversitenin Güney Kampüsü'nde başlayan zirvede kendi kendine öğrenebilen bilgisayarlar, Silikon Vadisi ekosistemi, teknoloji ile pazarlama yöntemlerinin buluşması, yapay zeka ve yaratıcılık gibi teknolojinin son trendleri masaya yatırıldı.

Zirvede, Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğrencilere "Sanbot" adlı projesini tanıtan Pro ITS Akıllı Ulaşım Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Aydemir, özellikle son yıllarda insanlık için yeni bir çağ başladığını ifade ederek, robotların hayata girmeye başladığını aktardı.

Projeden çok umutlu olduklarını dile getiren Aydemir, "Robotlarla ortalama bir yıldır çalışıyoruz. 'Sanbot' adlı robotu açılışlarda, organizasyonlarda, fabrikalarda kullanmaya başladık ayrıca bu robotu iyi bir satış elemanı ve güvenlik elemanı hatta iyi bir arkadaş olarak bile kullanabilirsiniz." dedi.

Robotların insan hayatına girişini durdurmanın mümkün olmadığını vurgulayan Aydemir, "Robotun maliyeti oldukça yüksek oldu, altı ay sonra yeni versiyon robotlarımız çıkacak, siz görev vereceksiniz onlar gerçekleştirecekler. Geliştirdiğimiz bu robotun son kullanıcıya satış fiyatı 12 bin dolar civarı olacak." diye konuştu.