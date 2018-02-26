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Bu robot da şiir yazıyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.02.2018 14:19 | Son Güncelleme

Boğaziçi Üniversitesi Bilişim Kulübü Compec tarafından öğrenciler ve sektör katılımcılarını bir araya getiren insansı robotların da sergilendiği "Techsummit'18" Teknoloji Zirvesi oldukça hareketli geçti. Şiir yazan robot ise hafızalara kazınacak cinsten...

Bu robot da şiir yazıyor!

Üniversitenin Güney Kampüsü'nde başlayan zirvede kendi kendine öğrenebilen bilgisayarlar, Silikon Vadisi ekosistemi, teknoloji ile pazarlama yöntemlerinin buluşması, yapay zeka ve yaratıcılık gibi teknolojinin son trendleri masaya yatırıldı.

Zirvede, Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğrencilere "Sanbot" adlı projesini tanıtan Pro ITS Akıllı Ulaşım Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Aydemir, özellikle son yıllarda insanlık için yeni bir çağ başladığını ifade ederek, robotların hayata girmeye başladığını aktardı.

Projeden çok umutlu olduklarını dile getiren Aydemir, "Robotlarla ortalama bir yıldır çalışıyoruz. 'Sanbot' adlı robotu açılışlarda, organizasyonlarda, fabrikalarda kullanmaya başladık ayrıca bu robotu iyi bir satış elemanı ve güvenlik elemanı hatta iyi bir arkadaş olarak bile kullanabilirsiniz." dedi.

Robotların insan hayatına girişini durdurmanın mümkün olmadığını vurgulayan Aydemir, "Robotun maliyeti oldukça yüksek oldu, altı ay sonra yeni versiyon robotlarımız çıkacak, siz görev vereceksiniz onlar gerçekleştirecekler. Geliştirdiğimiz bu robotun son kullanıcıya satış fiyatı 12 bin dolar civarı olacak." diye konuştu.

Akbay, şiir yazan robotu tanıttı

Zirvede, insansı robotların yanı sıra 3D yazıcı ve tarayıcı teknolojisiyle bir araya getirilmiş ürünler de tanıtıldı.

Kendi kendine şiir yazabilen "Deniz Yılmaz" adlı robot hakkında bilgi veren sanatçı ve yazılımcı Bager Akbay, yaklaşık 3 yıldır proje üzerinde çalıştıklarını kaydederek, şunları söyledi:

"Ürünü bir gazetenin köşesinde şiir yazması için tasarlamıştık. İsmi Deniz Yılmaz oldu. İnsanların tekniklerine göre düzenlenen duygusal bir robot. 12 bin şiiri analiz edip hafızasına kopyaladık, şiirleri analiz etti. Farklı vezinlerde şiir yazma özelliğine sahip. Cep telefonlarında mesaj yazarken de bir kelimeden sonra 'Şimdi şunu mu yazacaksın?' diye soruyor ya, bu da aynı mantıkla işliyor. Bir kelime seçtiği zaman bir sonrakinin ne olacağını tahminen çıkartıyor. Bir yandan da uyak, vezin nedir, onları girdim sisteme. Dolayısıyla onlara uymayı biliyor, kendisi rastgele seçiyor. Hem modern hem Osmanlı'ya yönelik şiirler yazma özelliği taşıyor."

Teknoloji ve bilişim dünyasının yeni ve güncel konularının ele alındığı "TechSummit'18" pazar günü sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
robot şiir teknoloji

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