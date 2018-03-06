Bu telefon Türkiye'yi sallayacak! Geliyor!

Dünya devi aylarca üzerinde çalıştı, sürpriz bir şekilde ortaya çıkardı! İlerleyen günlerde de satışa çıkıyor!

Teknoloji devi aylarca gizledi, ortaya çıktı

1 / 37 İşte Mobil Dünya Kongresi'nin ardından bu yıla damga vuracak amiral telefonlar...

2 / 37 Samsung Galaxy S9 Samsung'un uzun süredir merak edilen yeni amiral gemisi de MWC 2018'de tanıtıldı. Telefon gücünü Exynos 9810 işlemcisinden alıyor. Telefon ARM Mali-G72 grafik birimi sayesinde eski modeline göre yüzde 20 daha fazla grafik performansı sunuyor.

3 / 37 64, 128 ve 256 GB depolama alanı seçenekleri bulunan cihaz 400 GB'a kadar microSD kart desteği de sağlıyor. 18.5:9 formatında AMOLED ekrana sahip olan Samsung Galaxy S9, 1440x2960 piksel çözünürlük sunuyor.

4 / 37 Kavisli bir ekrana sahip olan model, Cornin Gorilla Grass 5 teknolojisi ile korunuyor. Ayrıca cihazın AR Emoji özelliği sayesinde yüzünüzü aynı şekilde sanal ortama aktarabiliyorsunuz. Samsung Galaxy S9'un IP68 sertifikası da bulunuyor.

5 / 37 Yüz tanıma özelliği de bulunan telefonun arka tarafında 12 Megapiksel, önde ise 8 Megapiksel kamera yer alıyor. Ayrıca arka taraf da kameranın altına yerleştirilmiş bir parmak izi okuyucusu da bulunuyor. Telefonun fiyatı ise 4599 TL.

6 / 37 Samsung Galaxy S9 Plus Samsung'un S9 Plus modelinde S9 olduğu gibi arka tarafta kameranın altına yerleştirilmiş bir parmak izi okuyucusu bulunuyor. 6.2 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefonda IP68 sertifikası bulunuyor.

7 / 37 18.5:9 formatında AMOLED ekranı bulunan ürünün, Exynos 9810 işlemcisi bulunuyor. 6 GB RAM ve 64, 128 ve 256 GB depolama alanı seçenekleri bulunan telefonun 400 GB'a kadar microSD desteğine sahip.

8 / 37 Samsung Galaxy S9 Plus'ın arka tarafında 12 MP çözünürlüklü kamera bulunuyor. Ön tarafında ise 8 MP çözünürlüklü kamera bulunuyor. Telefonun 3.500mAh kapasiteli bataryası da mevcut.

9 / 37 Hızlı şarj, yüz tanıma ve AR Emoji özelliği ile gelecek olan telefonun 64 GB'lık modelinin fiyatı ise 5199 TL.

10 / 37 Sony Xperia XZ2 Sony uzun zamandır kullandığı tasarımı Sony Xperia XZ2 modeli ile yeniledi. Telefon 18:9 boyutunda ve 5.7 inç büyüklüğünde. 3D kavisli camı sayesinde daha güzel gözüken telefonun HDR özelliği de bulunuyor.

11 / 37 Qualcomm Snapdragon 845 işlemcisinden güç alan telefonun Andreno 640 grafik işlemcisi bulunuyor. 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı ile gelen ürünün 4K 60 FPS kayıt yapma özelliği mevcut.

12 / 37 Akıllı telefonun, 19 Megapiksel f/2.0 diyafram genişliğine sahip arka kamerası bulunuyor. Ön tarafta ise geniş açılı gyro EIS destekli 5 Megapiksel kamerası olan cihaz Android 8.0 Oreo işletim sistemi ile geliyor.

13 / 37 Ayrıca telefonda Sony parmak izi okuyucusunu arka tarafa konumlandırmayı tercih etmiş. Değiştirilemeyen 3180 mAh kapasiteli bataryası bulunan Sony Xperia XZ2'nin IP68 sertifikası da mevcut.

14 / 37 Asus Zenfone 5 / Asus Zenfone 5Z Asus'un iPhone X'e benzeyen yeni amiral gemisi modeli de Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtıldı. Telefonun iPhone X'teki gibi üste bir çentiği bulunuyor. Asus Zenfone 5Z modeli, 6,2 inç ekran büyüklüğüne ve 2246x1080 piksellik ekran çözünürlüğüne sahip.

15 / 37 Android Oreo 8.0 işletim sistemi ile gelen ürün, gücünü Snapdragon 845 yonga setinden alıyor. Cihaz, 6 GB ve 8 GB RAM ile 64, 128 ve 256 GB depolama kapasiteli seçenekleri ile geliyor. 3300 mAh'lik batarya kapasitesine sahip olan Asus Zenfone 5Z'de, 12 MP arka ve 8 MP ön kamera mevcut. Telefonun fiyatı ise 499 dolar.

16 / 37 Asus'un diğer telefonu ise Zenfone 5 modelinin yenilenmiş hali. 2018 versiyon Zenfone 5'de 6.2 inçlik ekran bulunuyor. 1080x2246 çözünürlükte IPS LCD ekrana sahip ürünün, 3300 mAh pil kapasitesi var.

17 / 37 Snapdragon 636 yonga setine sahip olan cihazın, 4 GB ve 6 GB RAM kapasiteli seçenekleri bulunuyor. Asus Zenfone 5'de 12 MP arka ve 8 MP ön kamera mevcut. Telefonun fiyatı ise henüz belli değil.

18 / 37 Sony Xperia XZ2 Compact Sony'nin Mobil Dünya kongresinde tanıttığı bir diğer teleofn ise Sony Xperia XZ2 Compact. Telefonun 8 çekirdekli Qualcom Snapdragon 845 işlemcisi bulunuyor. Ürün Andreno 630 grafik birimine sahip.

19 / 37 Telefonda, 2160x1440 piksel 5.0 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğe sahip ekran mevcut. Cihazda 2870 mAh kapasiteli batarya bulunuyor. Akıllı telefon Android 8.0 Oreo işletim sistemini kullanıyor.

20 / 37 Sony Xperia XZ2 Compact'ın 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı bulunuyor ve Wi-Fi 802. 11ac, NFC, Bluetooth 5.0 ve USB Type-C portu da mevcut.

21 / 37 Sony Xperia XZ2 Compact'ın 19 MP f/2.0 diyafram açıklığına sahip arka ve 5 MP f/2.2 diyafram açıklığına sahip ön kamerası bulunuyor.

22 / 37 Nokia 8 Sirocco Nokia, HMD Global ile telefon piyasasına hızlı bir dönüş gerçekleştirdi ve üst üste yeni akıllı telefonlarını duyurdu. Bu telefonlar arasında yer alan Nokia 8 Sirocco da Mobil Dünya Kongresi'nde duyuruldu.

23 / 37 Kavisli bir ekrana sahip olan telefonun arka tarafında 12 ve 13 Megapiksellik çift kamera bulunuyor. Ön tarafında ise ultra geniş açılı 5 Megapiksellik bir kamera yer alıyor. Kulaklık girişi olmayan telefon, IP67 sertifikasına sahip.

24 / 37 Qi kablosuz şarj özelliği bulunan ürün gücünü Snapdragon 835'ten alıyor. Kutusundan Android Oreo 8.0 işletim sistemi ile çıkan telefon, 3260 mAh batarya kapasitesine sahip.

25 / 37 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunan telefonun 5.5 inç ekran boyutu mevcut. Corning Gorilla Glass 5 ekran teknolojisi ile korunan cihazın fiyatı ise, 749 euro.

26 / 37 Vivo Apex Concept Bu telefon şuan sadece konsept aşamasında. Ancak telefonu bu listeye almamızın sebebi neredeyse ful ekrandan oluşuyor olması.

27 / 37 Ekranın yarısına kadar yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısı ile öne çıkan telefonun yüzde 98'i ekrandan oluşuyor. Sadece üç kenarında 1.8 mm ve alt kenarında 4.3 mm kenarlık bulunuyor.

28 / 37 Ürünün bir başka dikkat çeken özelliği ise açılıp kapanan 8 MP'lik ön kamerası oldu. Bu cihazda telefonun kamerası üst taraftaki yuvasından yükselip tekrar geri indirilebiliyor. Telefonun kamerasının buraya yerleştirilmesi ile bu ekran boyutlarına ulaşılmış.

29 / 37 Ayrıca DAC ve 3 amplifikatöre sahip olan telefon müzik severler için üst düzey ses performansı sunuyor. Ürünün çıkış tarihi ve fiyatı hakkında ise henüz bir bilgi bulunmuyor.

30 / 37 LG V30S ThinQ LG'nin daha önceden duyurduğu telefon ThinQ yapay zekası ile öne çıkıyor. 6 inç P-OLED, 1440x2880 ekran çözünürlük değerine sahip telefonun bu dev ekranı Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor.

31 / 37 Snapdragon 835 işlemciden güç alan ürüne, Andreno 540 grafik işlemcisi eşlik ediyor. 128 GB depolama alanı ve 6 GB RAM'e sahip olan cihazın, 3300 mAh kapasiteli bataryası bulunuyor.

32 / 37 Cihazın arka tarafında f/1.6 diyafram değerine sahip 16 Megapiksellik ve f/1.9 diyafram değerine sahip 13 Megapiksellik çift kamera bulunuyor. Ön tarafta ise f/2.2 diyafram değerine sahip 5 MP'lik kamera bulunuyor.

33 / 37 9 Mart'ta satışa çıkacağı açıklanan telefonun fiyatı hakkında ise henüz bir bilgi bulunmuyor.

34 / 37 Nokia 7 Plus Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılan Nokia'nın, bir diğer telefon modeli ise Nokia 7 Plus. Bu telefon 6 inç büyüklüğünde ve 1080x2160 piksel çözünürlük sunan 18:9 formatında bir ekrana sahip.

35 / 37 Cihaz Qualcomm'un sekiz çekirdekli, 2.2 GHz hızında, Kryo 260 çekirdeklerden oluşan Snapdragon 660 işlemcisinden güç alıyor. Adreno 512 grafik işlemcisine sahip olan Nokia 7 Plus, 3800 mAh kapasiteli batarya bulunduruyor.

36 / 37 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı ile gelen akıllı telefonun, microSD kart desteği de mevcut. Nokia 7 Plus'un arka tarafında ise 12 Megapiksel çözünürlüğe ve 13 Megapiksel çözünürlüğe sahip çift kamera bulunuyor.