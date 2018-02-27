Bu telefonlar 2018'e damga vuracak!

Mobil Dünya Kongresi'yle birlikte flaş gelişmeler yaşanıyor...

Onbinlerce kişi akın ediyor

1 / 31 İşte bu yıla damga vuracak en yeni telefonlar! Özelliklerine şaşıracaksınız...

2 / 31 LG V30S ThinQ LG'nin yeni bombası ilk kez Mobil Dünya Kongresi'nde ortaya çıktı. LG V30S ThinQ ismini taşıyan bu özel telefon LG'nin yapay zekaya sahip ilk akıllı telefonu olma özelliğini taşıyor!

3 / 31 Geçtiğimiz aralık ayında gerçekleşen CES'e ilk defa duyurulan ThinQ, LG'nin yapay zeka girişimi için bulduğu marka ismi. Görünüşe bakılırsa bu teknoloji akıllı telefonlar için hazır hale gelmiş bile.

4 / 31 Bu telefon ile birlikte markanın en yoğun şekilde odaklandığı konulardan biri obje tanıma teknolojisi. Daha önce Huawei'nin Mate 10 telefonunda benzerini gördüğümüz bu teknoloji sayesinde, kameranın odaklandığı alandaki öğeler telefon tarafından tanımlanabiliyor. Bu öğeler şimdilik sekiz kategoriye ayrılmış durumda; portre, yemek, hayvanlar, manzara, şehir, çiçekler, gün doğumu ve gün batımı.

5 / 31 Bu telefon ayrıca Bright Mode denilen bir özellikle beraber geliyor. LG telefonları zaten karanlık durumlarda iyi fotoğraf çekebilen kameralara sahipti, ancak V30S'nin kamerası daha bile iyi olacak. LG'ye göre V30S yapay zekanın da yardımıyla iki kat daha aydınlık görüntüler alabilecek.

6 / 31 Kamera için gelen son yeni özellik ise QLens. Bu teknoloji sayesinde bir objenin sadece görüntüsünü alarak internette benzer objeleri aratabileceksiniz. Örneğin bir şişe gazozun görüntüsü ile arama yaparak bir şişe gazoz daha satın alabileceksiniz.

7 / 31 V30S ve V30S+ telefonlarının ikisi de 6GB RAM'e sahip olacak ama sırasıyla 128GB ve 256GB depolama alanına sahip olacaklar.

8 / 31 Bunun dışında donanımları oldukça benzer; iki varyasyon da Snapdragon 835 çipseti, 6-inç 2,880 x 1,440 OLED FullVision ekrana sahip.

9 / 31 Ayrıca belirtmeliyiz ki telefon bir hayli ince ve hafif; cebinize koyduğunuzda varlığını unutacaksınız adeta! Şimdi isterseniz adını hiç duymadığınız ama dev fuarda büyük ses getiren diğer telefona geçelim!

10 / 31 Darkmatter Katim Phone Abu Dabi'de doğan Darkmatter'ın yeni ürünü olan Katim Phone, fuarda oldukça gösterişli bir alanda tüm dünyaya tanıtıldı. Telefonun en önemli özelliği güvenlik özellikleriyle öne çıkmasıydı. Kullanıcılar özel e-mail ve mesaj uygulamaları sayesinde kriptolu yazışabiliyor.

11 / 31 Özel bir Android sürümü kullanan cihaz ile örneğin telefonunuzun hack'lenmesi durumunda Katim Phone otomatik olarak güvenlik sistemini devreye sokuyor ve tüm telefon dışarıya kendini kapatıyor; kayıt fonksiyonları iptal ediliyor.

12 / 31 5.2 inç'lik bir ekrana sahip olan cihaz 175 gram ağırlığında, Snapdragon 821 işlemciden güç alıyor. Katim OS denilen özel bir Android sürümü kullanan telefonda 1920x1080 piksel ekran çözünürlüğü sunuluyor.

13 / 31 12 MP arka ve 5 MP ön kamerayla gelen telefonda 64 GB dahili hafıza ve 4 GB RAM yer alıyor. Parmak izi sensörü de bulunan telefon toza ve suya karşı da hayli dayanıklı!

14 / 31 Sony Xperia XZ2 & XZ 2 Compact Sony de fuarda boş durmadı ve yeni oyuncakları Xperia XZ2 ve XZ2 Compact'ı sahneye çıkardı. Xperia Z serisi başladığı günden bugüne neredeyse aynı tasarımla karşımıza çıkan Sony, ilk büyük değişikliği sonunda yapmış!

15 / 31 Sony kalın çerçevelerini traşlamaya çalışmış ve 18:9 ekran formatına geçiş yapmış. Önceki modellere kıyasla daha ince çerçevelere sahip olan Xperia XZ2, arka tarafta da değişikliklere maruz kalmış.

16 / 31 Tasarıma gelince... Genel olarak cam tasarımın sahip olduğu modelde alüminyum çerçeveler kullanılmış. Yine Sony’nin hiç vazgeçmediği deklanşör butonu ise her zamanki yerini koruyor.

17 / 31 5,7 inç büyüklüğünde 1080p+ çözünürlüğe sahip telefon, 3D olarak geçen kavisli camı kullanarak daha şık bir görüntü sunuyor. Ayrıca HDR özelliğine sahip bu ekran SDR görüntüleri de HDR’a çevirebiliyor.

18 / 31 Qualcomm’un en hızlı işlemcisi Snapdragon 845'i kullanan Xperia XZ2'de 4 GB RAM yer alıyor ve dahili depolama hafızası 64 GB.

19 / 31 Xperia XZ2 bir ilki de yapıyor: Motion Eye isimli 19 Megapiksellik F/2.0 diyafram açıklığında bir ana kameranın kullanıldığı telefonda dünyada ilk defa 4K çözünürlüğünde 60 FPS HDR video kaydı özelliği yer alıyor.

20 / 31 960 FPS süper slow motion video kaydı özelliğine de sahip olan telefonda kablosuz şarj özelliği de bulunuyor.

21 / 31 Sony'nin bu yeni telefonunda siyah, gümüş, yeşil ve pembe olmak üzere 4 farklı renk seçeneği bulunuyor.

22 / 31 Unutmadan... Telefonda son zamanların popüler özelliği stereo hoparlör yer alırken ilginç bir şekilde 3.5 mm kulaklık girişinden vazgeçilmiş. XZ2 ile birlikte tanıtılan XZ2 Compact, daha küçük bir yapıda XZ2 ile benzer teknik özellikleri sunuyor.

23 / 31 Vivo Apex Vivo, ön kamerayı açılabilir bir çekmece şeklinde tasarlayıp cihazın üst kısmına yerleştirdi. MWC 2018 etkinliğinde karşımıza çıkan cihaz, şu an için konsept bir tasarım.

24 / 31 Galaxy S9 ve S9 Plus’dan bile daha az çerçeveye sahip olan Vivo Apex, ön kamera kullanılmadığı zamanlarda gizleme yoluna gitti. Şirketin açıklamalarına göre 0.8 saniye gibi bir sürede kamera çekmecesi açılıyor ve fotoğraf çekmeye hazır hale geliyor.

25 / 31 Samsung Galaxy X Uzun zamandır konuşulan ama gerçekte göremediğimiz katlanabilden ekranlı Samsung telefon Galaxy X'le ilgili ilk resmi açıklamada şirketin en başındaki isimden geldi.

26 / 31 Samsung Mobile Başkanı Dong-Jin Koh; “katlanabilir telefon hakkında ilerleme kaydedildiğini ve bu olayın hile olmadığını” söyledi. Bu açıklamayla katlanabilen telefon hayalinin gerçek olduğu resmen ortaya çıktı. Bu açıklamaya ek olarak Koh; ” en iyi deneyimi kullanıcılarına sunmayı hedeflediklerini ve bu konuda da güven sağlamayı amaçladıklarını” dile getirdi.

27 / 31 Huawei'den 5G çipi Huawei Tüketici İş Grubu CEO'su Richard Yu, Mobil Dünya Kongresi'ndeki açılış etkinliğinde Huawei Balong 5G01 olarak adlandırılan ürünün saniyede 2.3 Gigabit (Gbps) pik oranına sahip dünyanın ilk 3GPP 5G ticari yonga seti olduğunu söyledi. Yu ayrıca, Huawei'nin Vodafone da dahil olmak üzere 30 operatörle bu yonga setini temel alan ürünlerin dağıtımı için global olarak işbirliği yapacağını belirtti.

28 / 31 Bataryası bitmeyen telefon: Dünyanın ilk 16000 mAh bataryalı telefon modeli 5,99 inç büyüklüğünde 18:9 formatında bir ekranın yer aldığı P16K Pro, boyutları ile günümüz standartları için uygun bir telefon değil. Zira, 15.2 mm kalınlığında olan telefonun, yaklaşık 300 gram ağırlığında olduğu düşünülüyor.

29 / 31 Helio P23 işlemciden güç alan cihaz, Android 8.0 Oreo ile kutudan çıkıyor. 2.5 GHz hızına ulaşabilen sekiz adet Cortex A53 çekirdeğinden oluşan Helio P23, Mali-G71 MP2 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

30 / 31 Arka tarafta 16 Megapiksel + 13 Megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alırken, ön tarafta ise 13 Megapiksel + 5 Megapiksel çözünürlüğünde bir kamera kombinasyonu var.