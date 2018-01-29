Bu yılın veri merkezi trendleri

Radore Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kubilay Akyol, “Finans, perakende, sağlık, otomotiv ve e-ticaret gibi dev sektörlerde yapay zekâ ve sanal gerçeklik gibi teknolojilerin yaygınlaşmasıyla birlikte genetik araştırmaları ve blockchain gibi çok daha spesifik alanlarda da birçok yeni girişim ortaya çıkıyor. Bu nedenle tüm sistemler yeni nesil teknolojilerden daha fazla verim almak için yenileniyor” dedi.

Yeni nesil teknolojilerle rekabette fark yaratmak isteyen işletmelerin veri merkezi tercihinde de önemli rol oynayacak 5 trend şu şekilde sıralanıyor:

1. Buluta geçiş hızlanıyor. Şirket içindeki veri merkezleri, buluta ya da Colocation’a taşınıyor. 2018’de bu ivmenin artması bekleniyor çünkü sunulan hizmetler, şirketlerin kendi yapacakları yatırımlardan her geçen gün daha da verimli hale geliyor. IDC’ye göre, 2020’ye kadar toplam BT harcamalarının 6 katı kadar daha bulut yatırımı gerçekleşecek.

2. Şehre yakın veri merkezleri önem kazanıyor. Bulut hizmeti alan ya da sunucularını harici veri merkezinde barındıran işletmeler için saniyelik iletişim hızları, artan rekabetle birlikte önem kazanıyor. Daha önceleri uzak mesafelerde, geniş arazilere kurulan veri merkezleri şehir merkezlerine taşınıyor. E-ticarette yalnızca bir saniyelik kayıp yüzde 7 zarar anlamına geliyor.