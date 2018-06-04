HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Bugün tanıtılması beklenen iPhone SE 2 tüm detaylarıyla sızdırıldı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.06.2018 14:44 | Son Güncelleme

WWDC 2018 öncesi Apple cephesinden yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor. Etkinliğe sayılı saatler kala Apple’ın İOS işletim sistemli yeni fiyat performans telefonu iPhone SE 2 tekrar ortaya çıktı.

Bugün tanıtılması beklenen iPhone SE 2 tüm detaylarıyla sızdırıldı!

Apple iPhone SE 2’yi uzun zamandır duyuyoruz. Öyle ki bu zamana kadar cihazın türlü türlü tasarım kalıpları ortaya çıktı, en ince detayları daha tanıtılmadan gözler önüne serildi. İOS kullanıcılarının merakla beklediği akıllı telefon bugün düzenlenecek WWDC 2018 öncesi tekrar ama tekrar sızdırıldı.

IPHONE SE 2’NİN FİYATI BELLİ OLDU

iPhone SE 2 bu kez fiyat bilgisiyle karşımıza çıktı. İlk nesil iPhone SE’ye göre fiyatının daha tuzlu olması beklenen iPhone SE 2’nin fiyatı sızdırılan bilgilere göre 449 dolar olacak. Hatırlatmakta fayda var; iPhone SE 349 dolardan satışa sunulmuştu.

IPHONE SE 2 PAHALI MI? YOKSA UCUZ MU?

iPhone SE 2’nin Apple yapımı bir akıllı telefon olduğunu düşünürsek, telefon yine de iyi bir fiyatla karşımıza çıkacak; tabi yurtdışında. Bildiğiniz üzere bizde fiyatlar pek parlak değil.

PARTNERJohnny Depp tanınmaz halde! Sevenlerini korkuttuJohnny Depp tanınmaz halde! Sevenlerini korkuttu
Teknoloji Bankası, az gelişmiş ülkelere teknolojik destek verecekTeknoloji Bankası, az gelişmiş ülkelere teknolojik destek verecek
Fortnite ve PUBG'ye yeni rakip: Battlefield 5Fortnite ve PUBG'ye yeni rakip: Battlefield 5
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
iPhone SE 2 wwdc 2018 Apple ios

En Çok Okunan Haberler

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla: Oy vermezlerse işsiz bırakmak boynumun borcu

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla: Oy vermezlerse işsiz bırakmak boynumun borcu

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

24 Haziran erken seçim sonuçları için Remres Araştırma'dan yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran erken seçim sonuçları için Remres Araştırma'dan yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçimleri öncesi ORC'nin anket sonuçları açıklandı! Erdoğan'ın oy oranı... HDP barajı geçecek mi?

24 Haziran seçimleri öncesi ORC'nin anket sonuçları açıklandı! Erdoğan'ın oy oranı... HDP barajı geçecek mi?

Binlerce emekliye 3600 ek gösterge müjdesi! Ek gösterge nedir?

Binlerce emekliye 3600 ek gösterge müjdesi! Ek gösterge nedir?

Cem Yılmaz bombayı patlattı! 'Boşanıyoruz'

Cem Yılmaz bombayı patlattı! 'Boşanıyoruz'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ceplere alev aldırmayan akıllı telefon Huawei Y7 2018 artık Türkiye’de!

Ceplere alev aldırmayan akıllı telefon Huawei Y7 2018 artık Türkiye’de!

Bill Gates bunu beğendi Microsoft dev şirketi satın aldı!

Bill Gates bunu beğendi Microsoft dev şirketi satın aldı!

Fortnite ve PUBG'ye yeni rakip: Battlefield 5

Fortnite ve PUBG'ye yeni rakip: Battlefield 5

Microsoft GitHub’ı satın almak üzere!

Microsoft GitHub’ı satın almak üzere!

Galaxy S10'da da ekrana entegre parmak izi okuyucu olacak

Galaxy S10'da da ekrana entegre parmak izi okuyucu olacak

Android telefonlarda yeni bir açık ortaya çıktı

Android telefonlarda yeni bir açık ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.