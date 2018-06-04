Bugün tanıtılması beklenen iPhone SE 2 tüm detaylarıyla sızdırıldı!

Apple iPhone SE 2’yi uzun zamandır duyuyoruz. Öyle ki bu zamana kadar cihazın türlü türlü tasarım kalıpları ortaya çıktı, en ince detayları daha tanıtılmadan gözler önüne serildi. İOS kullanıcılarının merakla beklediği akıllı telefon bugün düzenlenecek WWDC 2018 öncesi tekrar ama tekrar sızdırıldı.

IPHONE SE 2’NİN FİYATI BELLİ OLDU



iPhone SE 2 bu kez fiyat bilgisiyle karşımıza çıktı. İlk nesil iPhone SE’ye göre fiyatının daha tuzlu olması beklenen iPhone SE 2’nin fiyatı sızdırılan bilgilere göre 449 dolar olacak. Hatırlatmakta fayda var; iPhone SE 349 dolardan satışa sunulmuştu.

IPHONE SE 2 PAHALI MI? YOKSA UCUZ MU?



iPhone SE 2’nin Apple yapımı bir akıllı telefon olduğunu düşünürsek, telefon yine de iyi bir fiyatla karşımıza çıkacak; tabi yurtdışında. Bildiğiniz üzere bizde fiyatlar pek parlak değil.



