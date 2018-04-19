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Bukalemun gibi telefon: Honor 10 tanıtıldı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 19.04.2018 19:48 | Son Güncelleme

Huawei çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Honor, Huawei P20'ye oldukça benzeyen Android'li akıllı telefonu Honor 10'u duyurdu. İşte Honor 10'un özellikleri ve fiyatı

Bukalemun gibi telefon: Honor 10 tanıtıldı!

Ülkemiz akıllı telefon piyasasına da giriş yapan Çinli üretici Honor, birbirinden farklı akıllı telefonlarını tanıtmaya kaldığı yerden devam ediyor. Daha önce Honor 7X ve Honor 9 Lite modellerini satışa sunan Honor şimdi de rengiyle göz alan Honor 10'un tanıtımını yaptı.

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HONOR 10 ÖZELLİKLERİ

Honor 10 uzaktan kardeşi Huawei P20'ye oldukça benzer. Örneğin Honor 10'da Huawei P20'nin üst seviye işlemcisi Kirin 970 kullanılıyor. Bu işlemciye 6GB RAM eşlik ediyor. Telefonun ekranı ise 5.8 inç büyüklüğünde ve 19:9 ekran formatına sahip. Honor 10 bu ekranda Full HD+ çözünürlük sunuyor. Telefon gücünü 3400 mAh’lik bataryadan sağlıyor. Honor 10’da güvenlik konusunda ise rakiplerinden farklı olarak ultrasonik bir parmak okuyucusu seçeneği bulunuyor. Ultrasonik parmak izi okuyucusu sayesinde okuyucu daha hassas çalışabiliyor, ıslak ve yağlı parmakları dahi okuyabiliyor.

HONOR 10 KAMERA ÖZELLİKLERİ

Honor 10’da Huawei çatısı altında olmanın verdiği tecrübe ile dizayn edilen bir çift kamera yer alıyor. Bu kameralardan ilki 16 Megapiksel çözünürlüğünde ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip. Honor tarafından ana kamera olarak adlandırılan bu kamera renkli fotoğraflar ve videolar çekebiliyor. Telefonun ikinci kamerası ise 24 Megapiksel değerinde ve ana kamerada olduğu gibi f/1.8 değerinde bir diyafram açıklığı var. Bu kamera da tıpkı Leica tarafından tasarlanan Huawei akıllı telefonların kameralarında olduğu gibi monokrom fotoğraflar çekebiliyor. Telefonun ön tarafında ise selfie tutkunları için tasarlanmış 24 Megapiksel değerinde ve f/2.0 diyafram açıklığına sahip bir ön kamera var. Honor 10'un tüm kameraları -ki buna ön kamera da dahil- yapay zeka destekli.

Kutusundan Android Oreo ile çıkacak olan Honor 10'un dikkat çeken tarafı Phantom Purple ve Phantom Blue  olarak isimlendirilen renk seçenekleri. Honor 10 Huawei P20 gibi çift renkli bir renk kombinasyonuna sahip. Yani Honor 10 ışık koşullarına göre bir bukalemun gibi davranıp renk değiştiriyor.

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HONOR 10 FİYATI

4.3.5 mm kulaklık girişine, hızlı şarj ve Hi-Fi ses desteğine sahip olan Honor 10’un 64GB dahili depolamaya sahip modeli 335 euro'dan, 128GB dahili depolamaya sahip modeli 386 euro'dan satışa çıkacak. Honor 10'un ülkemize gelip gelmeyeceği ise belli değil.

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Honor Honor 10 android

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