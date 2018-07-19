Bütçe dostu Nokia X5 görücüye çıktı!

Nokia, yeni akıllı telefonu Nokia X5’i düzenlediği tanıtım lansmanı sırasında duyurdu.
MediaTek’in en güncel işlemcilerinden Helio P60 ile gelecek olan Nokia X5, bizlere güzel bir deneyim sunmayı hedefliyor. Çentikli tasarımı sayesinde günümüz trendlerini de yakalamayı başardığını rahatlıkla söyleyebiliriz telefonun.
13MP + 5MP olmak üzere çift arka kameraya sahip olan Nokia X5, barındırdığı çift kamera sayesinde arka plan bulanıklığı oluşturmanızı mümkün kılacak. Global pazarda satışa çıkıp çıkmayacağı henüz netleşmeyen Nokia X5’in ilk olarak Çin pazarında satışa sunulacağını da eklemeden geçmeyelim.
Genel olarak teknik özelliklerine bakacak olursak;
Ekran: 5.86 inç HD+
İşlemci: Mediatek Helio P60 2.0Ghz
Arka Kamera: 13MP f/2 ve 5MP
Ön Kamera: 8MP f/2.2
Depolama ve RAM: 3GB/32GB, 4GB/64GB, MicroSD kart desteği
Bağlantı: 4G VoLTE, WiFI, Bluetooth 4.2, GPS, USB-C
Pil: 3060mAh
İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo
Siyah, beyaz ve mavi renk seçenekleri ile tüketicilerin beğenisine sunulacak olan model, 3GB RAM’li versiyonu için 150 dolar, 4GB RAM’li versiyonu için ise 210 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Bakalım X5 beklediği ilgiyi Çin pazarında yakalayabilecek mi?
Kaynak: Teknolojioku
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