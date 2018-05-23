Call of Duty Black Ops 4’te senaryo modu yok

Her sene yeni bir Call of Duty oyunu çıkıyor. Buna alıştık zaten. Bir yandan Infinity Ward, bir yandan da Treyarch derken son yıllarda bir de Sledgehammer Games çıktı ortaya. Dolayısıyla Call of Duty hazırlayan stüdyo sayısı arttıkça geliştirme döngüsü de yeni bir boyut kazanmış oldu. Her neyse, bu sene Treyarch’ın sırası ve firma, birkaç gün önce Call of Duty Black Ops 4’ü resmen tanıttı. Her sene yeni bir Call of Duty oyununun çıkmasına “alıştık” demiştik ama, bu sene alışık olmadığımız bir durum söz konusu. Zira Black Ops 4’te bir senaryo modu yer almıyor, evet!

Baktığımızda, özellikle PC tarafında online oyun yelpazesinin giderek arttığını, aynı orantıda oyuncu sayısında da ciddi yükselişlerin olduğunu görüyoruz. Tabii PUBG ve Fortnite gibi güncel başarılı örnekler de var. Hal böyle olunca birçok firmanın da online tarafa yönelik hamleler yapması kaçınılmaz. Her ne kadar Bethesda gibi yayıncılar, “Senaryo modlu oyunlar önemlidir, tek kişilik oyunları koruyalım” tipinde kampanyalar yapsa da online oyunların popülaritesinin fazlasıyla yüksek olduğu bir gerçek. İşte Activision, bu akıma Call of Duty markasını da dahil etmek istedi.

Gerçi yanlış anlaşılmasın! Call of Duty serisi, online olarak en çok oynanan oyun serileri arasında gösteriliyor, ama her zaman Hollywood’u kıskandıracak düzeyde senaryo modları da barındırırdı. Şimdi ise işler tamamen multiplayer dünyaya odaklı! İşte Call of Duty Black Ops 4 hakkında ilk bilgiler! Call of Duty Black Ops 4’te tek kişilik senaryo modu yok. Çünkü...



Evet, Treyarch’ın belki de en dikkat çekici kararı bu oldu. Call of Duty Black Ops 4, 2 ve 3 numaralı oyunun arasındaki dönemi konu alıyor, ama geleneksel tek kişilik senaryo modu yok. Peki neden yok? Treyarch yetkililerinin söylediğine göre özellikle ilk Call of Duty oyunlarında senaryo modları fazlasıyla oynanıyor, online taraf ise az tercih ediliyordu. Son yıllara bakıldığında ise Call of Duty oyuncularının çok büyük bir bölümü multiplayer modlarda vakit geçiriyor. Dolayısıyla bu da yapımcıları online tarafa yönelten en önemli sebep olmuş. Yetkililer, Black Ops 4’ü yapmaya karar verdikleri ilk günden itibaren online tarafa yönelik hareket ettiklerini ve zaten single player senaryo üzerine çalışmayı hiç düşünmediklerini dile getiriyor.