Call of Duty Black Ops 4’te senaryo modu yok

Her sene yeni bir Call of Duty oyunu çıkıyor. Buna alıştık zaten. Bir yandan Infinity Ward, bir yandan da Treyarch derken son yıllarda bir de Sledgehammer Games çıktı ortaya. Dolayısıyla Call of Duty hazırlayan stüdyo sayısı arttıkça geliştirme döngüsü de yeni bir boyut kazanmış oldu. Her neyse, bu sene Treyarch’ın sırası ve firma, birkaç gün önce Call of Duty Black Ops 4’ü resmen tanıttı.

Her sene yeni bir Call of Duty oyununun çıkmasına “alıştık” demiştik ama, bu sene alışık olmadığımız bir durum söz konusu. Zira Black Ops 4’te bir senaryo modu yer almıyor, evet!

Baktığımızda, özellikle PC tarafında online oyun yelpazesinin giderek arttığını, aynı orantıda oyuncu sayısında da ciddi yükselişlerin olduğunu görüyoruz. Tabii PUBG ve Fortnite gibi güncel başarılı örnekler de var. Hal böyle olunca birçok firmanın da online tarafa yönelik hamleler yapması kaçınılmaz. Her ne kadar Bethesda gibi yayıncılar, “Senaryo modlu oyunlar önemlidir, tek kişilik oyunları koruyalım” tipinde kampanyalar yapsa da online oyunların popülaritesinin fazlasıyla yüksek olduğu bir gerçek. İşte Activision, bu akıma Call of Duty markasını da dahil etmek istedi.