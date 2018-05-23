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Call of Duty Black Ops 4’te senaryo modu yok

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.05.2018 08:54 | Son Güncelleme

Call of Duty hazırlayan stüdyo sayısı arttıkça geliştirme döngüsü de yeni bir boyut kazanmış oldu. Her neyse, bu sene Treyarch’ın sırası ve firma, birkaç gün önce Call of Duty: Black Ops 4’ü resmen tanıttı.

Call of Duty Black Ops 4’te senaryo modu yok

Her sene yeni bir Call of Duty oyunu çıkıyor. Buna alıştık zaten. Bir yandan Infinity Ward, bir yandan da Treyarch derken son yıllarda bir de Sledgehammer Games çıktı ortaya. Dolayısıyla Call of Duty hazırlayan stüdyo sayısı arttıkça geliştirme döngüsü de yeni bir boyut kazanmış oldu. Her neyse, bu sene Treyarch’ın sırası ve firma, birkaç gün önce Call of Duty Black Ops 4’ü resmen tanıttı.

Her sene yeni bir Call of Duty oyununun çıkmasına “alıştık” demiştik ama, bu sene alışık olmadığımız bir durum söz konusu. Zira Black Ops 4’te bir senaryo modu yer almıyor, evet!
Baktığımızda, özellikle PC tarafında online oyun yelpazesinin giderek arttığını, aynı orantıda oyuncu sayısında da ciddi yükselişlerin olduğunu görüyoruz. Tabii PUBG ve Fortnite gibi güncel başarılı örnekler de var. Hal böyle olunca birçok firmanın da online tarafa yönelik hamleler yapması kaçınılmaz. Her ne kadar Bethesda gibi yayıncılar, “Senaryo modlu oyunlar önemlidir, tek kişilik oyunları koruyalım” tipinde kampanyalar yapsa da online oyunların popülaritesinin fazlasıyla yüksek olduğu bir gerçek. İşte Activision, bu akıma Call of Duty markasını da dahil etmek istedi.

Gerçi yanlış anlaşılmasın! Call of Duty serisi, online olarak en çok oynanan oyun serileri arasında gösteriliyor, ama her zaman Hollywood’u kıskandıracak düzeyde senaryo modları da barındırırdı. Şimdi ise işler tamamen multiplayer dünyaya odaklı! İşte Call of Duty Black Ops 4 hakkında ilk bilgiler!

Call of Duty Black Ops 4’te tek kişilik senaryo modu yok. Çünkü...

Evet, Treyarch’ın belki de en dikkat çekici kararı bu oldu. Call of Duty Black Ops 4, 2 ve 3 numaralı oyunun arasındaki dönemi konu alıyor, ama geleneksel tek kişilik senaryo modu yok. Peki neden yok?

Treyarch yetkililerinin söylediğine göre özellikle ilk Call of Duty oyunlarında senaryo modları fazlasıyla oynanıyor, online taraf ise az tercih ediliyordu. Son yıllara bakıldığında ise Call of Duty oyuncularının çok büyük bir bölümü multiplayer modlarda vakit geçiriyor. Dolayısıyla bu da yapımcıları online tarafa yönelten en önemli sebep olmuş.

Yetkililer, Black Ops 4’ü yapmaya karar verdikleri ilk günden itibaren online tarafa yönelik hareket ettiklerini ve zaten single player senaryo üzerine çalışmayı hiç düşünmediklerini dile getiriyor.

Çünkü Activision öyle istiyor. İşin özü bu kısacası. Battle.net’teki tüm özellikler Black Ops 4’te de erişilebilir olacak ve evet, Steam ya da başka bir platformda Black Ops 4 olmayacak. Battle.net’e özel ilk Call of Duty’ye merhaba yani.

Multiplayer, zombiler ve Battle Royale, evet evet

Oyunun multiplayer üzerine kurulu olduğunu söylemiştik. Farklı özelliklerde ve geliştirilebilir karakterler ve tabii ki özelleştirilebilir silahlar olacak. Birçok yeni haritanın yanında Black Ops serisinde klasik halini almış bazı haritaların geri dönmesi de olası. Battle Royale tarafında PUBG ve Fortnite gibi oyunları geride bırakabilecek mi, bunu da göreceğiz.

Öte yandan, Call of Duty topluluğunda büyük bir önemi bulunan zombi modu yenilenerek karşımıza çıkacak. İster tek başımıza, istersek de toplamda 4 kişi co-op olarak maceraya dalabileceğiz. Hem bu kez Titanic bile var. Evet, Titanic’i zombiler basacak ve biz bir yandan buz dağlarıyla ilgilenirken bir yandan da zombilere karşı kendimizi savunacağız.
Ha unutmadan, multiplayer tarafta yöneteceğimiz karakterlerle gerçekleştirebileceğimiz bazı solo görevler olacak. Bu görevler de karakter özelliklerine göre farklılıklar gösterecek. Tabii bu karakterlerin de ufak da olsa hikayeleri bulunacak.

Son olarak, yetkililerin yaklaşık 1 yıl boyunca Black Ops 4 için online DLC’ler hazırlayacağını belirtelim.

Call of Duty Black Ops 4, PC, PS4 ve XONE platformları için 12 Ekim’de raflarda yerini alacak.

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Anahtar Kelimeler:
Call of Duty Black Ops 4

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