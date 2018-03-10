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Call of Duty Black Ops 4‘ün çıkış tarihi açıklandı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.03.2018 12:32 | Son Güncelleme

Bir süredir söylenti halinde olan Call of Duty Black Ops 4 nihayet resmiyet kazandı. Son olarak geçtiğimiz günlerde bu konu hakkında önemli iddialar ortaya atılmış ve Actvision’daki bazı üst düzey yöneticilerin Black Ops 4 şapkası ile görüldüğüne dair dedikodular yayılmıştı.

Call of Duty Black Ops 4‘ün çıkış tarihi açıklandı!

Sonuç olarak Activision cephesinden beklenen açıklama geçtiğimiz gün geldi. Geliştirici stüdyo tarafından yapılan açıklamada CoD serisinin yeni oyunu duyurularak, çıkış tarihi açıklandı.

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz sene satışa sunulan CoD oyunu, 2 Dünya Savaşı temasına sahipti. Kısa sürede önemli bir satış başarısı yakalayan CoD WW2, oyun severlerin de takdirini toplamıştı. Uzun süredir modern savaşlar üzerinden yoluna devam eden CoD serisinin WW2 ile verdiği ara çok da uzun sürmedi.

Keza bu sene yayınlanacak olan Call of Duty Black Ops 4 ile seri tekrardan modern savaşlara dönüş yapacak.

Activision geçtiğimiz gün Call of Duty Black Ops 4 duyurusunu kısa bir tanıtım videosu ile gerçekleştirdi. Bu kısa tanıtım videosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.

Videodan da net bir şekilde görüldüğü üzere Black Ops 4’ün resmi tanıtımı Mayıs ayında gerçekleşecek. Oyunun çıkış tarihi ise 12 Ekim’de gerçekleşecek.

Açıkçası serinin bu kadar hızlı bir şekilde modern savaşlara dönüş yapması tartışılabilecek bir konu. Öte yandan iki sene üst üste dünya savaşı temasının işlenmesi de sıkıcı olabilirdi. Kaldı ki bu sene yayınlanacak olan BF5’te de 2. Dünya Savaşı’nın konu edinmesi bekleniyor.

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Call of Duty bilgisayar oyun

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