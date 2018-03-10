Call of Duty Black Ops 4‘ün çıkış tarihi açıklandı!

Sonuç olarak Activision cephesinden beklenen açıklama geçtiğimiz gün geldi. Geliştirici stüdyo tarafından yapılan açıklamada CoD serisinin yeni oyunu duyurularak, çıkış tarihi açıklandı.
Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz sene satışa sunulan CoD oyunu, 2 Dünya Savaşı temasına sahipti. Kısa sürede önemli bir satış başarısı yakalayan CoD WW2, oyun severlerin de takdirini toplamıştı. Uzun süredir modern savaşlar üzerinden yoluna devam eden CoD serisinin WW2 ile verdiği ara çok da uzun sürmedi.
Keza bu sene yayınlanacak olan Call of Duty Black Ops 4 ile seri tekrardan modern savaşlara dönüş yapacak.
Activision geçtiğimiz gün Call of Duty Black Ops 4 duyurusunu kısa bir tanıtım videosu ile gerçekleştirdi. Bu kısa tanıtım videosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.
Videodan da net bir şekilde görüldüğü üzere Black Ops 4’ün resmi tanıtımı Mayıs ayında gerçekleşecek. Oyunun çıkış tarihi ise 12 Ekim’de gerçekleşecek.
Açıkçası serinin bu kadar hızlı bir şekilde modern savaşlara dönüş yapması tartışılabilecek bir konu. Öte yandan iki sene üst üste dünya savaşı temasının işlenmesi de sıkıcı olabilirdi. Kaldı ki bu sene yayınlanacak olan BF5’te de 2. Dünya Savaşı’nın konu edinmesi bekleniyor.
Kadir Mısıroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki: Bizim ‘Put’umuz yok!
Skandal WhatsApp mesajı: Alamadılar mı Erdoğan'ı?
IŞİD'lilerin tecavüzünden doğan binlerce çocuk ölüme terk edildi
Son dakika! ABD'de silahlı saldırı: Rehineler var
Emojinin pabucu dama! WhatsApp'ta 'çıkartma' devri
TOMA gelin arabası oldu! Görenler şaştı kaldı
Oto yıkamanın bahçesinde bulundu!
AK Partili isimden çok tartışılacak ‘hilafet’ açıklaması
Psikiyatri kliniğinde büyük skandal! Hastasıyla ilişkiye giren hemşireler tutuklandı
Onu bu görüntü fenomen yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz dinde reform aramıyoruz. Haddimize mi?
Okuyucu Yorumları 0 yorum