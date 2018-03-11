HABER

Call of Duty Black Ops 4‘ün çıkış tarihi açıklandı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.03.2018 15:46 | Son Güncelleme

Bir süredir söylenti halinde olan Call of Duty Black Ops 4 nihayet resmiyet kazandı. Son olarak geçtiğimiz günlerde bu konu hakkında önemli iddialar ortaya atılmış ve Actvision’daki bazı üst düzey yöneticilerin Black Ops 4 şapkası ile görüldüğüne dair dedikodular yayılmıştı.

Call of Duty Black Ops 4‘ün çıkış tarihi açıklandı!

Sonuç olarak Activision cephesinden beklenen açıklama geçtiğimiz gün geldi. Geliştirici stüdyo tarafından yapılan açıklamada CoD serisinin yeni oyunu duyurularak, çıkış tarihi açıklandı.

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz sene satışa sunulan CoD oyunu, 2 Dünya Savaşı temasına sahipti. Kısa sürede önemli bir satış başarısı yakalayan CoD WW2, oyun severlerin de takdirini toplamıştı.

Uzun süredir modern savaşlar üzerinden yoluna devam eden CoD serisinin WW2 ile verdiği ara çok da uzun sürmedi.

Keza bu sene yayınlanacak olan Call of Duty Black Ops 4 ile seri tekrardan modern savaşlara dönüş yapacak.

Activision geçtiğimiz gün Call of Duty Black Ops 4 duyurusunu kısa bir tanıtım videosu ile gerçekleştirdi. Bu kısa tanıtım videosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.

Videodan da net bir şekilde görüldüğü üzere Black Ops 4’ün resmi tanıtımı Mayıs ayında gerçekleşecek. Oyunun çıkış tarihi ise 12 Ekim’de gerçekleşecek.

Açıkçası serinin bu kadar hızlı bir şekilde modern savaşlara dönüş yapması tartışılabilecek bir konu. Öte yandan iki sene üst üste dünya savaşı temasının işlenmesi de sıkıcı olabilirdi. Kaldı ki bu sene yayınlanacak olan BF5’te de 2. Dünya Savaşı’nın konu edinmesi bekleniyor.

Xiaomi Mi Mix 2s’in Videosu Sızdı

Kerem Kılıçdaroğlu baba ocağına döndü! Büyük değişimKerem Kılıçdaroğlu baba ocağına döndü! Büyük değişim
Özel harekat timleri Afrin için hazırlanıyor!Özel harekat timleri Afrin için hazırlanıyor!
Korkunç cinayet: Ya borcunu ver ya da eşini!Korkunç cinayet: Ya borcunu ver ya da eşini!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Call of Duty: Black Ops 4 teknoloji

En Çok Okunan Haberler

Lise öğrencisinin esrarengiz ölümü! İki erkek arkadaşını eve çağırdı ve...

Lise öğrencisinin esrarengiz ölümü! İki erkek arkadaşını eve çağırdı ve...

Mehmet Aslantuğ: Hülya Koçyiğit’e katılmıyorum

Mehmet Aslantuğ: Hülya Koçyiğit’e katılmıyorum

Yeni Malatyaspor 0 - 2 Fenerbahçe (Maç özeti)

Yeni Malatyaspor 0 - 2 Fenerbahçe (Maç özeti)

O anketten dikkat çeken sonuçlar: En güvenilir kurum ne çıktı

O anketten dikkat çeken sonuçlar: En güvenilir kurum ne çıktı

Adana Demirsporlu Sezer Özmen'in ayağı kırıldı

Adana Demirsporlu Sezer Özmen'in ayağı kırıldı

54 kesik elin sırrı çözüldü

54 kesik elin sırrı çözüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çinliler bu kez yapay zekanın peşinde!

Çinliler bu kez yapay zekanın peşinde!

Çinliler bu kez yapay zekanın peşinde!

Çinliler bu kez yapay zekanın peşinde!

Çinliler bu kez yapay zekanın peşinde!

Çinliler bu kez yapay zekanın peşinde!

Çinliler bu kez yapay zekanın peşinde!

Çinliler bu kez yapay zekanın peşinde!

The Division 2 duyuruldu!

The Division 2 duyuruldu!

Windows 10 S için çarpıcı açıklama!

Windows 10 S için çarpıcı açıklama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.