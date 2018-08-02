Çarpıcı özellikleriyle Blackberry Evolve yolda!

Blackberry yeni iki cihazıyla gövde gösterisi yapmaya hazır. Şık görünümlü iki Blackberry telefonun 2 Ağustos‘ta tanıtılacağı Hindistan’da resmen onaylamıştı. Şimdi ise tanıtımına 1 gün kalan cihazlar yeni detaylarıyla öne çıkmaya devam ediyor.
Elbette yayınlanan videolarla tasarımsal detaylara hakimiyetimiz daha çok. Bu bağlamda oldukça şık bir tasarımın bizi beklediğini söyleyebiliriz. 18:9‘luk panel oranı, çerçevesiz tasarım ve arka kısma dikey yerleştirilmiş çift kamera ilk plandaki unsurlar. Elimizdeki bilgilere göre bu çift kamera kurulumu geliştirilmiş düşük ışık performansına sahip olacak ve ikinci kamera sayesinde kalite kayıpsız yakınlaştırma (optik zoom benzeri) yapılabilecek. Bir diğer önemli detay ise ikilide bulunacak olan 4000 mAh’lik büyük batarya.
Söylentilere göre Ghost ve Ghost Pro kod adıyla geliştirilen ikilinin satışı ilk olarak Asya pazarlarında gerçekleşecek. Batı pazarlarıyla ilgili henüz netleşen bir durum yok.
Abdulkadir Selvi yazdı... Erken seçim mi geliyor? Ankara bu ihtimali konuşuyor
Sabah 06.00'da gelen dehşet!
Adnan Oktar'ın ifadesi ortaya çıktı: Annemden harçlık alırım
Muharrem İnce: Partide olanları anlatsam yöneticiler insan içine çıkamaz
ABD Başkan Yardımcısı Pence: Yaptırımlar Brunson serbest kalana kadar sürecek
ABD Senatosu, F-35 için yaptırım kararı aldı
MEB böyle duyurdu! Öğrencilere büyük müjde
Aydın'da 2 yıl önce oğlu tecavüze uğrayan adamın iğrenç intikamı! Tecavüzcünün kızına cinsel istismarda bulundu!
ÖSYM adayların merakla beklediği o listeyi açıkladı
Genç savcının feci ölümü! 4 gün sonra evlenecekti!
Momo tehlikesi için ailelere dikkat çeken uyarı: Yasaklamayın...
İnsan eti yemek için zaman kolluyor!
Kollarına 'kas' enjekte ediyordu! Son hali bakın nasıl oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum