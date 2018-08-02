Çarpıcı özellikleriyle Blackberry Evolve yolda!

Blackberry yeni iki cihazıyla gövde gösterisi yapmaya hazır. Şık görünümlü iki Blackberry telefonun 2 Ağustos‘ta tanıtılacağı Hindistan’da resmen onaylamıştı. Şimdi ise tanıtımına 1 gün kalan cihazlar yeni detaylarıyla öne çıkmaya devam ediyor.

Elbette yayınlanan videolarla tasarımsal detaylara hakimiyetimiz daha çok. Bu bağlamda oldukça şık bir tasarımın bizi beklediğini söyleyebiliriz. 18:9‘luk panel oranı, çerçevesiz tasarım ve arka kısma dikey yerleştirilmiş çift kamera ilk plandaki unsurlar. Elimizdeki bilgilere göre bu çift kamera kurulumu geliştirilmiş düşük ışık performansına sahip olacak ve ikinci kamera sayesinde kalite kayıpsız yakınlaştırma (optik zoom benzeri) yapılabilecek. Bir diğer önemli detay ise ikilide bulunacak olan 4000 mAh’lik büyük batarya.

Söylentilere göre Ghost ve Ghost Pro kod adıyla geliştirilen ikilinin satışı ilk olarak Asya pazarlarında gerçekleşecek. Batı pazarlarıyla ilgili henüz netleşen bir durum yok.

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