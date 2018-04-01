Casus WhatsApp uygulaması Chatwatch artık yasak!

Getcontact'ın büyük ses getirmesinin ardından kullanıcılar neredeyse rehberlerini paylaşmak için yarışa girerken; alınan kararla yasak kararı getirilmiş ve ülke genelinde uygulama mağazalarından Getcontact dahil onlarca uygulama kaldırılmıştı. Daha Getcontact'ın rüzgarı yeni dinmişken bu kez de Whatsapp casusu ortaya çıktı. WhatsApp’ın kullanıcıların çevrimiçi ya da çevrimdışı olup olmadıklarını gösteren özelliğinden faydalanan yeni bir uygulama, isteyen herkesin arkadaşlarının WhatsApp’a ne sıklıkta girdiğini, her gün saat kaçta yattığını ve hatta o an kimlerle konuştuğunu tahmin ediyor.

Kullanıcılar ‘son görülme’ özelliğini kapatsalar dahi çalışabilen Chatwatch isimli uygulama, detaylı tahminler ve veriler sunabilmek için 24 saate ihtiyaç duyuyor.

Uygulama, App Store’da ortaya çıkmasından kısa sonra Apple tarafından yasaklandı. Chatwatch’un geliştiricisi, uygulamalarının mağazadan neden kaldırıldığını bilmediklerini söylerken, web sürümünü yayınlayacaklarını açıkladı.