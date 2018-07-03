Çentik sevmeyenlere Nubia Z18S cevabı

Günümüz telefonlarında çerçeveler yok denecek kadar azalmış olsa da, hala kamera, sensörler ve ahize için bir boşluk bırakılması şart. Bu anlamda Apple’ın açtığı yolda çentik tercihi yapılıyor, fakat bazı kullanıcılar bunu da sevmiyor. ZTE ise, işi kökten çözmek için ön kamerayı çöpe atıyor! Böylelikle tam olarak çerçevesiz bir telefon oluşturmayı başarmış. Birkaç gündür basında ses getiren bu marjinal tasarımın Nubia Z18S isimli model olduğu, bugün resmi afişlerin sızdırılmasıyla gün yüzüne çıktı.

Peki ortaya çıkan sorunlara çözüm olarak sunulan ne? Afişte de göreceğiniz üzere arka kısımda ikinci bir ekran bulunuyor. Bu ekran, şayet beklendiği gibi olursa arka kamerayı selfie çekmek için kullanmaya müsait hale getirecek.

Telefonun teknik özellikleri hakkında ise elimizde çok fazla bilgi yok. Üst seviye olacağı bilinen Nubia, hiç şüphesiz her detayıyla fazlasıyla ilgi çekecek.

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