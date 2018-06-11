Çentikli ve öfkeli: Nokia 5.1 Plus geliyor!

Nokia Nokia X6 ile çentikli ekran tasarımına geçiş yaparak deyim yerindeyse ‘bundan böyle ben de çentikliyim’ dedi. Ancak Nokia’nın orta segmentte çentik sürprizi yapacağı kimsenin aklına gelmemişti. Sürprizi kaynağı Nokia’nın özellikleri ortaya çıkan yeni akıllı telefonu Nokia 5.1 Plus oldu.
NOKİA 5.1 PLUS ÖZELLİKLERİ
Nokia 5.1 Plus özellikleri ile sızdırıldı. Ekran tarafında 5.7 inç büyüklüğünde, 19:9 ekran formatında çentikli bir ekrana ev sahipliği yapan Nokia 5.1 Plus, Nokia X6 ile hemen hemen aynı tasarıma sahip. Cihazın kalbinde ise iddialara göre MediaTek Helio P18 işlemcisi yer alacak. Bu işlemciye 3GB RAM eşlik edecek. Nokia 5.1 Plus kamera tarafında ise çift kamera ile sahip olacak.
NOKİA 5.1 PLUS NE ZAMAN ÇIKACAK?
Kutudan Android One destekli olarak çıkması beklenen Nokia 5.1 Plus’ın ne zaman çıkacağı ise bilinmiyor. Orta seviye telefonlar arasındaki rekabeti daha da körükleyecek olan Nokia 5.1 Plus’ın rakiplerinden daha ucuz bir fiyat ile piyasaya çıkması bekleniyor.
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