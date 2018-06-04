Ceplere alev aldırmayan akıllı telefon Huawei Y7 2018 artık Türkiye’de!

Huawei Y7 2018 giriş seviyesine hitap eden bir akıllı telefon. Android işletim sistemini kullanan telefon, yeni girdiğimiz Haziran ayıyla birlikte yurtdışında olduğu gibi ülkemizde de satışa sunuldu. Hem fiyatıyla hem de fiyatına göre sahip olduğu özelliklerle fazlaca öne çıkan Huawei Y7 2018, isminden de anlaşılacağı üzere şirketin ‘’2018’’ yılındaki en büyük kozu olacak.
HUAWEİ Y7 2018 ÖZELLİKLERİ
Huawei Y7 2018’in özellikleri arasında ilk olarak 18:9 ekran formatı ve nispeten çerçeveleri inceltilmiş ekran tasarımı dikkat çekiyor. Akıllı telefon bu ekran tasarımında 5,99 inç büyüklüğünde ve HD+ çözünürlüğünde bir ekran deneyimi sunuyor. Bu ekranın altında ise herhangi bir fiziksel tuş bulunmuyor. Ekranın altında ise Snapdragon 435 işlemcisi yer alırken, bu işlemciye 2GB RAM ve 16GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. 16GB dahili depolama alanı günümüz akıllı telefonları için çok düşük kalsa da, micro SD kart desteği yardımımıza koşuyor. Yani, cihazın depolama alanını micro SD kart ile arttırmak mümkün. Gelelim Huawei Y7 2018’in kameralarına.
HUAWEİ Y7 2018 KAMERA ÖZELLİKLERİ
Huawei Y7 2018 kamera konusunda da hayli iddialı. Cihazın arka tarafında bu fiyat segmentinde pek alışık olmadığımız şekilde çift kamera var. Bu kameralardan biri 13 Megapiksel çözünürlüğünde iken diğeri 2 Megapiksel çözünürlüğünde. İkincil kamera tamamen bokeh efekti yaratmak için telefona eklenmiş. Telefonun ön tarafında ise 8 Megapiksel çözünürlüğünde bir selfie kamerası var. Şimdi sırada telefonun en dikkat çeken yanı olan güvenlik sistemleri var.
HUAWEİ Y7 2018’DE YÜZ TANIMA SÜRPRİZİ
Huawei Y7 2018 güvenlik konusunda bayağı donanımlı bir cihaz. Yine fiyatından beklenmeyecek şekilde yüz tanıma seçeneği de bulunan Huawei Y7 2018, beklendiği üzere bir parmak izi okuyucusunu da üzerinde bulunduruyor. Bu parmak okuyucusu 0,35 saniyede parmak tanıdığı için deyim yerindeyse ışık hızında bir okuma performansına sahip.
HUAWEİ Y7 2018 FİYATI
Android Oreo 8.0 ile kutusundan çıkan Huawei Y7 2018, siyah ve mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle birlikte 1.399 TL’den çeşitli mağazalarda satışa sunulmuş durumda.
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