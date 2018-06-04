Ceplere alev aldırmayan akıllı telefon Huawei Y7 2018 artık Türkiye’de!

Huawei Y7 2018 giriş seviyesine hitap eden bir akıllı telefon. Android işletim sistemini kullanan telefon, yeni girdiğimiz Haziran ayıyla birlikte yurtdışında olduğu gibi ülkemizde de satışa sunuldu. Hem fiyatıyla hem de fiyatına göre sahip olduğu özelliklerle fazlaca öne çıkan Huawei Y7 2018, isminden de anlaşılacağı üzere şirketin ‘’2018’’ yılındaki en büyük kozu olacak.

HUAWEİ Y7 2018 ÖZELLİKLERİ



Huawei Y7 2018’in özellikleri arasında ilk olarak 18:9 ekran formatı ve nispeten çerçeveleri inceltilmiş ekran tasarımı dikkat çekiyor. Akıllı telefon bu ekran tasarımında 5,99 inç büyüklüğünde ve HD+ çözünürlüğünde bir ekran deneyimi sunuyor. Bu ekranın altında ise herhangi bir fiziksel tuş bulunmuyor. Ekranın altında ise Snapdragon 435 işlemcisi yer alırken, bu işlemciye 2GB RAM ve 16GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. 16GB dahili depolama alanı günümüz akıllı telefonları için çok düşük kalsa da, micro SD kart desteği yardımımıza koşuyor. Yani, cihazın depolama alanını micro SD kart ile arttırmak mümkün. Gelelim Huawei Y7 2018’in kameralarına.