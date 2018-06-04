HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Ceplere alev aldırmayan akıllı telefon Huawei Y7 2018 artık Türkiye’de!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.06.2018 14:51 | Son Güncelleme

Huawei’nin bütçe dostu akıllı telefonu Huawei Y7 2018 Türkiye’de satışa çıktı. Özellikleriyle fiyatının üstü bir performans sunan Huawei Y7 2018’nin, Huawei tarafından yapılan resmi bir açıklama ile Türkiye pazarına sunulduğu duyuruldu. İşte Huawei Y7 2018’in özellikleri ve merak edilen o fıyatı…

Ceplere alev aldırmayan akıllı telefon Huawei Y7 2018 artık Türkiye’de!

Huawei Y7 2018 giriş seviyesine hitap eden bir akıllı telefon. Android işletim sistemini kullanan telefon, yeni girdiğimiz Haziran ayıyla birlikte yurtdışında olduğu gibi ülkemizde de satışa sunuldu. Hem fiyatıyla hem de fiyatına göre sahip olduğu özelliklerle fazlaca öne çıkan Huawei Y7 2018, isminden de anlaşılacağı üzere şirketin ‘’2018’’ yılındaki en büyük kozu olacak.

HUAWEİ Y7 2018 ÖZELLİKLERİ

Huawei Y7 2018’in özellikleri arasında ilk olarak 18:9 ekran formatı ve nispeten çerçeveleri inceltilmiş ekran tasarımı dikkat çekiyor. Akıllı telefon bu ekran tasarımında 5,99 inç büyüklüğünde ve HD+ çözünürlüğünde bir ekran deneyimi sunuyor. Bu ekranın altında ise herhangi bir fiziksel tuş bulunmuyor. Ekranın altında ise Snapdragon 435 işlemcisi yer alırken, bu işlemciye 2GB RAM ve 16GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. 16GB dahili depolama alanı günümüz akıllı telefonları için çok düşük kalsa da, micro SD kart desteği yardımımıza koşuyor. Yani, cihazın depolama alanını micro SD kart ile arttırmak mümkün. Gelelim Huawei Y7 2018’in kameralarına.

1

HUAWEİ Y7 2018 KAMERA ÖZELLİKLERİ

Huawei Y7 2018 kamera konusunda da hayli iddialı. Cihazın arka tarafında bu fiyat segmentinde pek alışık olmadığımız şekilde çift kamera var. Bu kameralardan biri 13 Megapiksel çözünürlüğünde iken diğeri 2 Megapiksel çözünürlüğünde. İkincil kamera tamamen bokeh efekti yaratmak için telefona eklenmiş. Telefonun ön tarafında ise 8 Megapiksel çözünürlüğünde bir selfie kamerası var. Şimdi sırada telefonun en dikkat çeken yanı olan güvenlik sistemleri var.

2

HUAWEİ Y7 2018’DE YÜZ TANIMA SÜRPRİZİ

Huawei Y7 2018 güvenlik konusunda bayağı donanımlı bir cihaz. Yine fiyatından beklenmeyecek şekilde yüz tanıma seçeneği de bulunan Huawei Y7 2018, beklendiği üzere bir parmak izi okuyucusunu da üzerinde bulunduruyor. Bu parmak okuyucusu 0,35 saniyede parmak tanıdığı için deyim yerindeyse ışık hızında bir okuma performansına sahip.

3

HUAWEİ Y7 2018 FİYATI

Android Oreo 8.0 ile kutusundan çıkan Huawei Y7 2018, siyah ve mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle birlikte 1.399 TL’den çeşitli mağazalarda satışa sunulmuş durumda.

PARTNERAslında kime ne mesaj veriyor?Aslında kime ne mesaj veriyor?
Bill Gates bunu beğendi Microsoft dev şirketi satın aldı!Bill Gates bunu beğendi Microsoft dev şirketi satın aldı!
Bugün tanıtılması beklenen iPhone SE 2 tüm detaylarıyla sızdırıldı!Bugün tanıtılması beklenen iPhone SE 2 tüm detaylarıyla sızdırıldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Huawei Huawei Y7 2018

En Çok Okunan Haberler

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla: Oy vermezlerse işsiz bırakmak boynumun borcu

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla: Oy vermezlerse işsiz bırakmak boynumun borcu

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

24 Haziran erken seçim sonuçları için Remres Araştırma'dan yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran erken seçim sonuçları için Remres Araştırma'dan yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçimleri öncesi ORC'nin anket sonuçları açıklandı! Erdoğan'ın oy oranı... HDP barajı geçecek mi?

24 Haziran seçimleri öncesi ORC'nin anket sonuçları açıklandı! Erdoğan'ın oy oranı... HDP barajı geçecek mi?

Binlerce emekliye 3600 ek gösterge müjdesi! Ek gösterge nedir?

Binlerce emekliye 3600 ek gösterge müjdesi! Ek gösterge nedir?

Cem Yılmaz bombayı patlattı! 'Boşanıyoruz'

Cem Yılmaz bombayı patlattı! 'Boşanıyoruz'

İlginizi Çekebilir

Huawei yeni akıllı saati çok konuşulacak

Huawei yeni akıllı saati çok konuşulacak

Sadece IQ'su 146 ve üzeri olan insanlar bu matematik testini geçebiliyor

Sadece IQ'su 146 ve üzeri olan insanlar bu matematik testini geçebiliyor

Apple, 2019’un iPhone’ları için önemli bir karar aldı!

Apple, 2019’un iPhone’ları için önemli bir karar aldı!

Instagram'ın büyük tuzağına dikkat

Instagram'ın büyük tuzağına dikkat

WhatsApp kullanıcılarını şoke eden hata! Artık engellediğiniz kullanıcılar...

WhatsApp kullanıcılarını şoke eden hata! Artık engellediğiniz kullanıcılar...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bill Gates bunu beğendi Microsoft dev şirketi satın aldı!

Bill Gates bunu beğendi Microsoft dev şirketi satın aldı!

Bugün tanıtılması beklenen iPhone SE 2 tüm detaylarıyla sızdırıldı!

Bugün tanıtılması beklenen iPhone SE 2 tüm detaylarıyla sızdırıldı!

Fortnite ve PUBG'ye yeni rakip: Battlefield 5

Fortnite ve PUBG'ye yeni rakip: Battlefield 5

Microsoft GitHub’ı satın almak üzere!

Microsoft GitHub’ı satın almak üzere!

Galaxy S10'da da ekrana entegre parmak izi okuyucu olacak

Galaxy S10'da da ekrana entegre parmak izi okuyucu olacak

Android telefonlarda yeni bir açık ortaya çıktı

Android telefonlarda yeni bir açık ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.