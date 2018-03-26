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Cepte tehlikenin yeni ismi: GetContact

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.03.2018 18:15 | Son Güncelleme

Numara sorgulama programlarına bir yenisi daha eklendi. GetContact adındaki uygulama, çıktığı kısa süre içerisinde gündem oldu. Ancak, GetContact'i kullanmak oldukça tehlikeli olabilir.

Cepte tehlikenin yeni ismi: GetContact

GetContact uygulaması geçtiğimiz günlerde uygulama mağazalarına eklendi. Tipik bir numara sorgulama uygulaması olan GetContact'i birçok kişi "Acaba insanlar beni rehberlerine nasıl kaydetmişler?" sorusunun cevabını öğrenmek için kullandı, kullanıyor. Ancak uygulama bir yandan merak giderirken bir yandan da tüm rehber bilgilerini alıp gidiyor. Peki GetContact nasıl çalışıyor?

İŞTE GETCONTACT'İN ÇALIŞMA PRENSİBİ

GetContact'in çalışma sistemi gayet basit. Uygulama, ilk indirildiğinde rehbere erişmek için izin istiyor. Bu izini alan uygulama, kişilerin rehberine erişerek bir ağ oluşturuyor. Herhangi bir numara sorgulaması yapıldığında bu ağdaki numaralar sorgulanıyor. Böylece, ağdan eşleşen numaralar sonuç diye gösteriliyor. Henüz uygulamaya katılmamış kişilerin numaraları ağda olmadığı için gösterilmiyor. Sonuç olarak uygulama numara sorgulaması yaparken rehberinizi de kopyalıyor. Birçok insanın haberi dahi olmadan numarası paylaşılıyor. 

Cepte tehlikenin yeni ismi GetContact1

REHBER İZNİNİ KENDİ ELİMİZLE VERİYORUZ

GetContact gibi numara sorgulama uygulamaları App Store ve Google Play Store'da rahatlıkla bulunabiliyor. İşin kötüsü, görüp görebileceğiniz tüm numara sorgulama uygulamaları bu şekilde çalışıyor. Hele ki bu tarz uygulamaları indirilirken kendi elinizle "rehberime erişebilirsin" izni verdiğiniz için rehberinizin paylaşılmasına engel olamıyorsunuz. Eğer numara sorgulamaya çok ihtiyacınız varsa ve uygulamayı kullanıyorsanız yukarıda yazdığımız gibi rehberinizin tanımadığınız kişilerle paylaşıldığını bilmenizde fayda var. 

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