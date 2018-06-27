Chrome Android haberleri otomatik indirecek

Masaüstünde olduğu gibi mobilde de en iddialı web tarayıcılardan olan Google Chrome, yine rakipsiz bir özelliği bünyesine katıyor. Bir süredir en çok merak edilen özelliklerden olan çevrimdışı okuma, biraz daha işlevsel halde karşımıza çıktı. Bununla birlikte, haberler gibi bazı güncel yazı türleri, çevrimiçiyken (WiFi ile) tarayıcı tarafından otomatik indirilecek ve daha sonra çevrimdışıyken okuma şansı bulacağız. İndirilecek olan içerikler ise hem bulunduğunuz konuma, hem de ilgi alanlarınıza göre belirlenecek. Şirketin yaptığı kısa açıklama ise şöyle:
“Sınırsız WiFi ağına bağlandığınızda, Chrome otomatik olarak son makaleleri indirecek. Bunlar, konumuzda popüler olan şeylere ve eğer Google hesabınızla giriş yapmışsanız, ilgi alanlarınıza göre seçilecek. Bu içeriklere ne zaman isterseniz, bağlantınız olmasa bile ulaşabileceksiniz.”
Halihazırda Google Play üzerinden Android versiyon için sunulan güncellemenin, iOS tarafına uğrayıp uğramayacağı hakkında resmi bilgi yok.
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