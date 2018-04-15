Çift ana kameralı Galaxy S9

Selefinden pek bir farkı olmayan S9’un satış rakamları bazında beklentilerin çok altında kalması, Samsung’u da harekete geçirdi.

Çin’in sertifikasyon kurumu TENAA’da geçtiğimiz gün ilginç bir model ortaya çıktı. Çift kameraya sahip bir Galaxy S9. Bilindiği üzere Samsung’un global olarak satışa sunduğu S9 tek bir ana kameraya sahipti. TENAA’da ortaya çıkan modelde yer alan dikey olarak konumlandırılmış çift ana kamera, kafalarda soru işaretlerinin oluşmasına neden oldu.

Snapdragon 845 yonga setinden güç alacak olan bu model sistemini 6GB RAM ile destekliyor. 5.8 inç büyüklüğünde Super AMOLED ekran teknolojisi ile donatılmış olan telefonun en çok dikkat çeken özelliği ise, arka tarafında dikey olarak konumlandırılmış olan 12MP’lik çift ana kamera.

Bazı kesimler bu telefonun yeni bir S9 modeli değil, A8 2018 olduğunu iddia ediyor. Yani model konusunda ufak bir karmaşanın yaşandığını söylemek mümkün. Kesin olan tek şey bu çift kameralı modelin bir süre Çin’e özel olarak kalacağı.

Açık konuşmak gerekirse, düşük seyreden S9 rakamlarını göz önüne aldığımızda, olası bir çift kameralı S9 varyantı pek de mantıksız durmuyor.

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