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Çin'de roket teknolojisi ile yapay kalp geliştirildi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 16.03.2018 09:55 | Son Güncelleme

Çin Komünist Partisi'nin resmi yayın organlarından Global Times gazetesinin haberine göre, Çin Uzay Bilim ve Teknoloji Şirketi (CASC) bünyesinde faaliyet gösteren Çin Roket Fırlatma Teknolojisi Akademisi ve Tiencin Teda Uluslararası Kardiyovasküler Hastanesinin ortaklaşa geliştirdiği kalpte, kullanılan roket teknolojisiyle damarlar daha az zarar görecek ve kan daha uzun süre pompalanabilecek.

Çin'de roket teknolojisi ile yapay kalp geliştirildi!

Belli bir alandaki nesnelerin herhangi bir cihazın temas etmesine gerek duyulmadan manyetik alanla hareket ettirilebilmesine olanak sağlayan manyetik akışkan teknolojisi yapay kalpteki sarsıntı ve titreşimleri azaltacak.

Bu şekilde yapay kalbin daha etkin çalışması sağlanırken, enerji kaynağı da kalbe daha uzun süre güç aktarabilecek. Böylelikle yapay kalbin daha uzun ömürlü olması sağlanacak.

"UZAY KALBİ"

Geliştirildiği teknolojiden dolayı "uzay kalbi" adı da verilen yapay kalp, ilk önce bir dizi test ve deneylerden geçerek hayvanlar üzerinde denenecek.

Genelde kalp nakli beklerken veya naklin mümkün olmaması halinde kullanılan yapay kalplerin, yaklaşık değeri 152 bin doları bulan ithal yapay kalplere göre maliyetinin daha uygun olması bekleniyor.

Dünyada ilk kez 2013 yılında tamamen yapay bir kalp Fransa'daki George Pompidou Hastanesinde 70 yaşındaki bir hastaya nakledilmişti. (AA)

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Çin Komunist Partisi çin roket Kalp yapay ka

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