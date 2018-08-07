HABER

Çin'den çekilen Google'la dikkat çeken teklif: Kurallara uyacaksanız geri dönebilirsiniz!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.08.2018 18:10 | Son Güncelleme

Çin’in People's Daily gazetesine göre, sansür endişesiyle 2010 yılında Çin pazarında çekilen ABD teknoloji devi Google yasalara uymak şartıyla Çin’e dönebilir. Google’ın Çin’e dönmek için Beijing’in sansür uygulamalarına uyması gerekiyor.

Çin'den çekilen Google'la dikkat çeken teklif: Kurallara uyacaksanız geri dönebilirsiniz!

Çin'in en büyük arama motoru olan Baidu'nun CEO'su Robin Li, Google'ın rakip bir ürün piyasaya sürdüğü haberlere yanıt verdi. Robin Li, Google'ın Çin şirketlerinin gücü ile mücadele etmesi gerektiğini söyledi.

Li, Google'ın arama hizmetini Baidu'dan önce Çin'de başlattığını söyledi. Ancak, Google 2010'da arama motorunu Çin'den geri çektiğinde pazar payı azaldı ve Li bunun, Baidu'nun Google ile rekabetinde “teknoloji ve yenilikçi ürünler” ile üstün geldiğini iddia etti.


PARTNERİşte kurbanlık seçiminde dikkat edilmesi gerekenlerİşte kurbanlık seçiminde dikkat edilmesi gerekenler
Apple büyük indirim yaptı!Apple büyük indirim yaptı!
ASUS ROG Phone fiyatı dudak şaşırttı!ASUS ROG Phone fiyatı dudak şaşırttı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çin Çin’in People's Daily ABD Google beijing

En Çok Okunan Haberler

Bedelli askerliğe 2 günde 200 bin başvuru!

Bedelli askerliğe 2 günde 200 bin başvuru!

Tarihi zirveyi gören dolar için AK Parti'den açıklama geldi

Tarihi zirveyi gören dolar için AK Parti'den açıklama geldi

Zorla eve girip yengesine cinsel saldırıda bulundu! İşte istenen ceza

Zorla eve girip yengesine cinsel saldırıda bulundu! İşte istenen ceza

Trump'tan olay karar: İran'la iş yapan, ABD ile yapmayacak

Trump'tan olay karar: İran'la iş yapan, ABD ile yapmayacak

Dolar ve euroda yükseliş hız kazandı

Dolar ve euroda yükseliş hız kazandı

Muhtar, 8 aylık hamile kadın ile eşine kabusu yaşattı!

Muhtar, 8 aylık hamile kadın ile eşine kabusu yaşattı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Apple büyük indirim yaptı!

Apple büyük indirim yaptı!

ASUS ROG Phone fiyatı dudak şaşırttı!

ASUS ROG Phone fiyatı dudak şaşırttı!

iOS 12 Beta 6 yayınlandı!

iOS 12 Beta 6 yayınlandı!

Android P'nin ismi belli oldu!

Android P'nin ismi belli oldu!

İşte bu yılın en çok satan telefonları... Peki hangi marka telefon ne kadar ilgi görüyor?

İşte bu yılın en çok satan telefonları... Peki hangi marka telefon ne kadar ilgi görüyor?

WhatsApp grup aramaları özelliği ile güncellendi!

WhatsApp grup aramaları özelliği ile güncellendi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.