Çin'den çekilen Google'la dikkat çeken teklif: Kurallara uyacaksanız geri dönebilirsiniz!

Çin'in en büyük arama motoru olan Baidu'nun CEO'su Robin Li, Google'ın rakip bir ürün piyasaya sürdüğü haberlere yanıt verdi. Robin Li, Google'ın Çin şirketlerinin gücü ile mücadele etmesi gerektiğini söyledi.
Li, Google'ın arama hizmetini Baidu'dan önce Çin'de başlattığını söyledi. Ancak, Google 2010'da arama motorunu Çin'den geri çektiğinde pazar payı azaldı ve Li bunun, Baidu'nun Google ile rekabetinde “teknoloji ve yenilikçi ürünler” ile üstün geldiğini iddia etti.
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