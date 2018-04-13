HABER

Çin’in gizli nükleer sığınakları

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.04.2018 14:53 | Son Güncelleme

Pekin Metro istasyonları, başkent nüfusunu büyük fırtınalardan, nükleer ve biyolojik saldırılardan korumak ve onları güvende tutmak için ağır patlamalara dayanıklı kapılarla korunuyor.

Çin’in gizli nükleer sığınakları

Son dönemde Doğu Asya’da tansiyonu giderek yükselten Kuzey Kore ve ABD’nin gergin ilişkileri bölgedeki ülkelerde nükleer saldırı olasılıklarını yeniden gündeme getirdi.  Bölgenin en güçlü ülkesi Çin Halk Cumhuriyeti ise en son Soğuk Savaş yıllarında nükleer saldırı tedbirlerini bir hayli genişletmişti. Özellikle de başkent Pekin de. Dünyanın en kalabalık şehirlerden olan Pekin 20 milyondan fazla nüfusa sahip. Hükümet olası bir saldırıda nüfusunu koruması gerektiğini biliyor ve çözümü Pekin Metrosu’nda bulmuş. Şehirdeki metro istasyonları Çin Halk Ordusu Roket Kuvvetleri ve hükümetin işbirliği ile son on yıldır hızla revize ediliyor.

Ancak bu kapıları gün içerisinde fark etmek pek de mümkün değil. Halkın tedirgin edilmemesi amacıyla kapılar duvarların içerisine ustaca gizlenmiş. Nükleer saldırı durumunda istasyon görevlileri dakikalar içerisinde kapatarak istasyonları yüksek ısıdan ve radyasyondan korumakla görevli. Tüm istasyonlarda standart olarak iki adet acil durum kapısı mevcut. Bu kapılardan her biri 7 ton ağırlığında ve 45 santimetre kalınlığında betonla  güçlendirilmiş çelik yapılardır.

Casper VIA A2 Fiyatı ve Hakkında Tüm Detaylar

2.Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk! Yakın takip başladı2.Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk! Yakın takip başladı
Son dakika! Hollanda'da Suriye kararıSon dakika! Hollanda'da Suriye kararı
TRT'de İsrail Büyükelçisi'nin zor anları...TRT'de İsrail Büyükelçisi'nin zor anları...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
metro çin

En Çok Okunan Haberler

Suriye krizinde son dakika gelişme!

Suriye krizinde son dakika gelişme!

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

Aslı Enver ve Murat Boz ayrıldı

Aslı Enver ve Murat Boz ayrıldı

Mehmet Akif Alakurt'tan Adanalı izleyicilerine ağır küfür!

Mehmet Akif Alakurt'tan Adanalı izleyicilerine ağır küfür!

Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ömür boyu siyasetten men edildi

Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ömür boyu siyasetten men edildi

FETÖ'nün yeni haberleşme programı deşifre oldu!

FETÖ'nün yeni haberleşme programı deşifre oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Razer Naga Trinity : Klavyenin rolünü çalıyor

Razer Naga Trinity : Klavyenin rolünü çalıyor

Telegram için harekete geçti!

Telegram için harekete geçti!

Amazon Fire HD 10 tablet alana Amazon Echo Dot hediye

Amazon Fire HD 10 tablet alana Amazon Echo Dot hediye

E-spor camiasına yeni bir üye katıldı: Bursaspor

E-spor camiasına yeni bir üye katıldı: Bursaspor

Kırmızı renkli iPhone8 ne zaman satışa çıkacak

Kırmızı renkli iPhone8 ne zaman satışa çıkacak

Otonom sürüş testine çıktı!

Otonom sürüş testine çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.