Çin sınırlarında bellek üretimi yapmayacak

Kendi yerel üreticilerine karşı patent ihlali ve fiyat ayarlaması konusunda taviz vermeyen Çin hükümeti son kararını Micron karşısında verdi. Patent ihlali davasında haksız konuma düşen Micron, Çin sınırlarında bellek satışı ve üretimi yapamayacak.

Çinli UMC tarafının birtakım patentlerini ihlal ettiği dava konusunda 26 ürün hakkında Fuzhou bölge mahkemesi lehte karara vardı ve ilgili NAND ve DRAM modülleri ile bunları barındıran cihazların satışını yasaklama kararına vardı.

Mahkemenin aldığı karar sadece satış kısmını değil üretim bölümünüde yasaklamış oluyor. Micron üretimini Xi’an şehrinde bulunan tesislerde gerçekleştiriyordu. Sadece Micron markası değil Crucial markasının da Çin dahilinde ürünlerini satması yasaklandı. UMC firması kararı yaptığı bir açıklamayla duyurmuş oldu.

Micron alınan bu kararla oldukça zor günler geçirecek gibi gözüküyor. Bilindiği üzere firmanın gelirlerinin yarısı Çin sınırlarından geliyordu. Sadece Micron değil DRAM ve NAND bellek pazarı da bu karardan olumsuz etkilenecek gibi gözüküyor. Bu durumda global pazarda da sıkıntı çekilecek anlama geliyor.