Çin ülkenin turizmini geliştirmek adına sansürde geri adım attı!

Plana göre 2020’ye kadar bu bölge serbest ticaret limanı haline getirilecek. Başka hangi yasaklı platformların sansürünün gevşetileceğine dair bir açıklama yapılmış değil. Ancak yıllardır süre gelen sansür olayı Çin'in geneline yansımış durumda.

BÜTÜN SOSYAL MEDYA PLATFORMLARI İÇİN GEÇERLİ OLABİLİR



Çin, özellikle Hainan bölgesi için sosyal medya ve haber sitesine erişimi yasaklayan internet sansürünün bir kısmını kaldıracak. Turistler böylece belirlenmiş alanlarda Twitter, Facebook ve Youtube’a erişebilecek. Google, Instagram ve WhatsApp gibi diğer yabancı platformlar hakkında ise bilgi verilmedi ancak bunun tüm sosyal medya platformları için geçerli olacağını düşünüyoruz.

YORUM YAPANLARIN MESAJLARINI BİLE SANSÜRLÜYOR



Sansür kalkacak kalkmasına ancak Çin hükümeti, sansürün kalkacağı haberinin altına yorum yapanların mesajlarını bile sansürlemeye devam ediyor. Halk hükümetin bu tavrına karşılık protestolarına devam etsede, resmi makamlar bu konuda sessizliğini korumaya devam etmekte.

Hainan’da sansürün kaldırılmasına yönelik hamle aslında çok şaşırtıcı değil. Adanın ülkenin en güneyinde, önemsiz bir noktada yer alışı ve Çin yönetiminin güneydeki Hong Kong, Macau ve Tayvan gibi bazı bölgelerde uyguladığı daha rahat kurallar Hainan’a da böyle bir ayrıcalık sunulmasını mantıklı hale getiriyor. Bakalım ileride bu sansür olayı konusunda yeni gelişmeler yaşanacak mı hep beraber bekleyip göreceğiz.

(TEKNOLOJİOKU)

