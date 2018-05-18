Çinliler Afrika’ya göz dikti

Bilindiği üzere akıllı telefon pazarında muazzam bir rekabet mevcut. Özellikle söz konusu Android işletim sistemini kullanan akıllı telefonlar olduğunda bu rekabet daha da acımasız bir hal alıyor. Son yıllarda hızlı bir yükseliş içerisine giren Çinli akıllı telefon üreticileri, pazarın zirvesindeki isim olan Samsung’u adeta her bölgede ablukaya almış durumda.

Bilindiği üzere Çinli akıllı telefon üreticileri özellika Asya pazarında oldukça aktif bir görünüm çiziyor. Avrupa’da da yavaş yavaş ağırlığını koymaya başlayan bu üreticiler, Amerika pazarında ise güç kaybediyor. Malum süreçte Trump hükümetinin Çinli üreticilere karşı takındığı tavır, bu pazardaki dengeleri değiştirmiş durumda.

Yine de tüm olumsuzluklara rağmen Çinli üreticiler kendilerine yeni bir genişleme alanı bulmuş gibi görünüyor. Keza Canalys tarafından paylaşılan verilere göre Çinli üreticiler Afrika pazarındaki ağırlığını arttırıyor.

Hali hazırda Afrika bölgesinde de yüzde 23’lük pazar payıyla zirvede olan Samsung’u Tecno, Itel, Huawei ve Infinix gibi Çinli akıllı telefon üreticileri takip ediyor. Huawei haricindeki diğer Çinli üreticiler Transsion Holdgins bünyesindeki firmalar. Yani aslında Afrika pazarına asıl hükmeden isim Transsion Holdings diyebiliriz. Muhtemelen bu kuruluşun Afrika’daki payı önümüzdeki yıllarda daha da artacaktır.

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