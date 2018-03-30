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Çinliler duyurdu: ‘Tiangong-1’in düşüşü muhteşem olacak’

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 30.03.2018 20:53 | Son Güncelleme

Tiangong-1 için Çin Uzay Ajansı’ndan açıklama geldi. Ajansa göre Tiangong-1’in düşüşü korkulduğu gibi tehlikeli olmayacak. Peki Tiangong-1 ne zaman düşecek?

Çinliler duyurdu: ‘Tiangong-1’in düşüşü muhteşem olacak’

Tiangong-1 ne zaman düşecek? dediğinizi duyar gibiyim. Çünkü aynı sizler gibi bilim camiası da uzun bir süredir bu soruya cevap arıyor. Bu soruya ilk cevap Çinli dostlarımız tarafından verilmişti. Çinlilere göre, uzay istasyonunun düşeceği muhtemel tarih 30 Mart yani bugündü. Ancak Tiangong-1 bugün Dünya yeryüzüyle buluşmasını gerçekleştirmedi. Çin Uzay Ajansı ise sessizliği bozarak Tiangong-1’in düşeceği zamanı açıkladı.

TİANGONG-1 NE ZAMAN DÜŞECEK? İŞTE CEVABI

Çin Uzay Ajansı, yaptığı açıklamada Tiangong-1’in Cumartesi veya Pazar günü atmosfere gireceğini ve düşüşün başlayacağını duyurdu. Ajansa göre uzay istasyonundan korkmanın bir anlamı yok. Aksine Tiangong-1’in düşüşü süresince görsel bir şölen var.

tiagon

TİANGONG-1 GÖRSEL ŞÖLEN YAŞATACAK

Çin’in İnsanlı Uzay Mühendisliği Bürosu'ndan (CMSEO) yapılan açıklamada uzay istasyonunun beklenildiği gibi bir tehlikesi olmadığı belirtilirken, Tiangong-1’in meteor yağmurlarına benzer müthiş bir görsel şölen oluşturacağı kaydedildi. Tiangong-1’in düşeceği yer ve saat ise hala kesin olarak saptanmış değil.

TİANGONG-1 NEREYE DÜŞECEK?

Bu ülkemiz için tehlikenin hala sürdüğüne delalet. Biliyorsunuz ülkemiz Tiangong-1’in düşeceği muhtemel yerlerden biri. Ancak bilim insanlarının tahminlerine göre Tiangong-1 atmosfere girer girmez yüksek basınç ve ısı ile karşılaşacak. Bu etkiyle birlikte istasyon parçalanacak. İstasyonun küçük bir kısmı -ki küçük denilen parça 1.5 ton ile 3.5 ton arası bir ağırlığa sahip- parçalanmadan yeryüzüne düşecek. İstasyonun hiç parçalanmadan düşme ihtimali ise son derece düşük.

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