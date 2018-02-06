Çinlilerin yeni gözdesi Huawei P20'den ilk görüntüler

Huawei'nin yeni akıllı telefon modeli, 40 Megapiksellik üçlü bir kamera sistemi barındırıyor. Bir telefon kılıf üreticisi tarafından hazırlanan taslaklarda telefonun, üçlü kamera sisteminin nasıl konumlandırıldığı görülüyor. Huawei P20'nin tasarımında kameralar alt alta yerleştirilmiş ve onların altına LED flaş konulmuş. Ön yüzünde fiziksel home butonu bulunan cihazın, 3.5mm bir kulaklık girişi de bulunuyor.
Huawei telefonu P20, P20 Lite ve P20 Plus olmak üzere üç farklı versiyonda çıkarmayı planlıyor. Telefonun ön tarafında ise çift kamera olacağı tahmin ediliyor. Huawei P20'de iPhone X'teki gibi bir yüz tanıma sistemi bulunacağı düşünülüyor. Firma yeni amiral gemisinin tasarımında ise çerçeveli bir tasarım tercih etmiş. Telefon 27 Mart tarihinde resmi olarak tanıtılacak.
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