Cinsel içerikli sitelerle ilgili flaş gelişme: Artık çok zor!

İşte olay yaratan gelişmenin ayrıntıları...

Cinsel içerikli sitelerde pasaport dönemi

1 / 39 Cinsel içerikli sitelere herkesin kolayca erişebiliyor olması uzmanları kara kara düşündürüyordu. Ancak geliştirilen yeni bir önlem sayesinde bu sitelere girmek epey güçleşecek! Nasıl mı?

2 / 39 Çocukları bu tür sitelerden uzak tutmak için artık cinsel içerikli sitelere girmek çok daha zor olacak. Yaşının 18 ve üzeri olduğunu ispatlayamayanlar site dışında kalacak.

3 / 39 Bugüne kadar siteler kullanıcılarına '18 yaşının üstünde misin' diye soruyor ve 'Evet' yanıtı veren doğrudan sitelere girebiliyordu. Ancak bunun hiçbir işe yaramadığı ortada.

4 / 39 İngiltere'de başlatılan yeni bir kampanyaya göre bu sitelere girmek isteyenler artık bazı özel bilgilerini paylaşmak zorunda kalacak, ki bu sitelere girebileceği yaşın yetkin olduğu anlaşılabilsin! Ama nasıl?

5 / 39 Pasaport ve kimlik bilgileri ve hatta kredi kartı bilgileri bu sitelere girmeye çalışanlardan istenecek!

6 / 39 Bu bilgileri paylaşmayanlar site dışında tutulacak ve milyonlarca çocuğun bu şekilde porno sitelerden uzak tutulması sağlanacak.

7 / 39 Pasaport ve kimlik bilgileri dışında telefon numaraları da 18 yaş ve üstü olduğunun ispatı için kullanılabilecek.

8 / 39 Ancak ciddi bir sorun var: Bu bilgileri sitelere girmek için kim paylaşacak? Bilgilerin gizliliği ne olacak? Kredi kartı bilgilerini kim paylaşmak isteyecek?

9 / 39 Uzmanlara göre bu bilgiler asla saklanmayacak ve sadece 18 yaş üstü kişilerin siteye girmesi sağlanacak. Ancak ortada büyük bir güvenlik sorunu olduğu çok açık ve bu girişim daha epey tartışılacağa benziyor!

10 / 39 Bu arada telefondan porno sitesine girenlere kötü haber geldi. Eğer bir kez bile olsa girdiyseniz bakın sizi ne bekliyor?

11 / 39 Dünyanın en büyük porno sitelerine bulaşan bir zararlı, tehlike saçmaya devam ediyor. Özellikle Chrome üzerinden yayılan bu zararlı bir güncelleme şeklinde bilgisayar ve telefonlara saldırıyor. Bu virüs telefonunuza bulaştığı anda şifrelerinizi, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya hesaplarınızı ele geçirebiliyor. Yani tehlike epey büyük!

12 / 39 Diğer yandan söz konusu virüs, sitenin arka planında çalışıyor, gizli bir şekilde reklamlara tıklatarak para kazanıyor ve kullanıcılar da ne olup ne bittiğinin farkına varamıyor.

13 / 39 Ayrıca virüs bilgisayarınızın ekran kartı ve işlemcisini de kullanarak bitcoin üretiyor, yani sırtınızdan para da kazanıyor!

14 / 39 Böylece sizin bilgisayar ve telefonunuzu kullanan hacker'lar sizin gibi yüz binlerce kişinin cihazlarına da bulaştığından ciddi bir bitcoin üretimi yapıyor! Bu tip bir virüsten sakınmak için güvenilir sitelere girin ve virüs programı kullanın.

15 / 39 Google cinsel içerikli sitelere girenleri böyle izliyor! Chrome'la birlikte gizli sekmeden cinsel içerikli sitelere giriyorsanız takiptesiniz! Google resmen sizi izliyor ve bakın ne yapıyor?

16 / 39 The Independent'ın haberine göre daha çok cinsel içerikli görüntüleri gizli sekmede açan ve ardında iz bırakmak istemeyen kullanıcıları bir sürpriz bekliyor.

17 / 39 Eğer 100 kadar sekmeyi telefonunuz üzerinden gizli sekmede açarsanız sekme sayısını gösteren kısımdaki 100 rakamı yerini ':)' simgesine bırakıyor.

18 / 39 Bu arada iPhone ve Android kullanıcılarının gördüğü simge de farklı. iPhone kullananlar normal gülücük ':)' görürken, Android kullananlar ise göz kırpan ';)' işaretiyle karşılaşıyor.

19 / 39 İşte Chrome'un 20 gizli özelliği... Bu arada iPhone ve Android kullanıcılarının gördüğü simge de farklı. iPhone kullananlar normal gülücük ':)' görürken, Android kullananlar ise göz kırpan ';)' işaretiyle karşılaşıyor.

20 / 39 Bir bakışta tüm sayfalar Chrome, sade görünümlü bir web tarayıcısı ve bu yüzden tüm işlevlerini bir anda kullanıcının önüne sermiyor. Ek işlev ve ayarları görebilmek için ise adres çubuğuna chrome://about/ yazmanız yeterli.

21 / 39 Yeni işlevleri etkinleştirin Adres çubuğuna chrome://flags yazarak grafik hızlandırma gibi Chrome'un deneysel işlevlerini etkin hale getirebilirsiniz. Bu sayfadaki işlevleri kullanırken dikkat edin - henüz geliştirilme aşamasında olan bu işlevler, eksik çalışabilir veya tarayıcınızın kararlılığını olumsuz etkileyebilir.

22 / 39 İndirmeye baştan başlamayın "İndirmeyi Devam Ettirme seçeneğini etkinleştir" ayarını etkin hale getirdiğinizde Chrome, yarıda kalan indirmelerinizi kaldığı yerden sürdürebilecek.

23 / 39 Chrome indirme yöneticisi İndirmelerinizi durduğunuzda veya bağlantı kesildiğinde, indirme yöneticisinde "Sürdür" düğmesini göreceksiniz.

24 / 39 Uzantılara hızlı erişim chrome://extensions yazarak yüklü tüm uzantıları kontrol edebilir ve yapılandırabilirsiniz.

25 / 39 Geçmiş chrome://history yazdığınızda web tarayıcısı geçmişinizi bir bakışta görebileceksiniz.

26 / 39 İndirmeleri görün Adres çubuğuna chrome://downloads yazarsanız, tüm indirmelerinizi bir liste halinde göreceksiniz.

27 / 39 Yer işaretlerini yönetin chrome://bookmarks kısayoluyla yer imi yöneticisine hızla ulaşabilirsiniz.

28 / 39 Hızlı ayarlar chrome://settings komutuyla Chrome ayarlarına çabucak ulaşmanız mümkün.

29 / 39 Bellek kullanımı Chrome'un sekmeleri, uzantıları ve eklentileri ne kadar RAM kullanıyor? about:memory komutuyla öğrenebilirsiniz.

30 / 39 DNS kayıtlarını görün chrome://dns/ komutunu kullanarak ön-bellekteki DNS kayıtlarını görebilirsiniz.

31 / 39 Eklenti listesi Flash'ın hangi sürümü yüklü? Chrome içerisinde ayrı bir PDF eklentisi yüklü mü, yoksa Google'ın entegre işlevini mi kullanıyorsunuz? chrome://plugins sayesinde bu soruları ve eklentiler hakkındaki diğer soruları cevaplandırabilirsiniz.

32 / 39 Önbellekteki dosyaları görün chrome://cache komutuyla web tarayıcınızın ön-belleğindeki tüm öğeleri görebilirsiniz.

33 / 39 Tarayıcı eşitleme Chrome'u birden fazla cihazınızda kullanıyor ve eşitleme işlevinden faydalanıyorsanız, chrome://sync ile ilginç bilgiler edinebilirsiniz.

34 / 39 Chrome'un çarkları chrome://histograms komutunu kullanarak Chrome'un dahili istatistiklerine ulaşabilirsiniz. Burada örneğin "otomatik tamamlama ne kadar iyi çalıştı?" ve "sunucu adlarını çözerken kaç kez hata oluştu?" gibi soruların cevaplarını bulabilirsiniz.

35 / 39 Sürüm detayları Sisteminizde Chrome'un hangi sürümü yüklü? Hangi kanaldasınız, beta mı, developer mı, yoksa Canary mi? chrome://version sayesinde öğrenebilirsiniz.

36 / 39 Ağ bilgisi DNS, proxy'ler, soketler ve diğer ağ detayları, about:net-internals komutu sayesinde ortaya çıkıyor.

37 / 39 Detaylı testler net-internals altında (veya chrome://net-internals/#dns komutunu kullanarak) DNS ayarlarınızı gözden geçirebilirsiniz.

38 / 39 Site testleri Chrome'un düzgün yüklenmeyen web sitelerini test etmeye ve sorunları bulmaya yönelik bir işlevi de bulunuyor.