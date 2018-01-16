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Cisco, Bulut video teknolojisinde çığır açtı

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 16.01.2018 16:41 | Son Güncelleme 48 dakika önce

Cisco, CES 2018’de servis sağlayıcılara yönelik birçok farklı yeni hizmeti Bulut Video Teknolojisi ni tanıttı. Bunların başında da cloud DVR’dan OTT video ve mobil deneyimlerine kadar değişen bulut tabanlı, uygulama destekli video servisleri geliyor.

Cisco, Bulut video teknolojisinde çığır açtı

Cisco; bulut, IP ve mobil video için cihazlardan bağımsız olarak çalışan Inifinite Video Platform ( Bulut Video Teknoloji ) ile pazara liderlik yapıyor.

Servis sağlayıcılar günümüzde ağ altyapılarını ve uygulamalarını hibrit bulut yaklaşımıyla sanallaştırıyor. Kendi özel bulutlarının yanı sıra genel bulut servislerini de kullanarak yeni ürünleri ve hizmetleri daha hızlı piyasaya sürüp, çalışmalarını sadeleştirebiliyorlar.

Cisco Infinite Video Platform ile servis sağlayıcılar, sınıfının en iyi, yüksek güvenlikli video deneyimini tüm cihazlara tek bir platform üzerinden sunmak için sanal bir bulut grubunu özel olarak kullanabilecekler.

Cisco DVR Hizmetlerine Odaklanıyor

OTT video yayının popülerliği arttıkça servis sağlayıcılar da bulut DVR gibi hizmetlere daha çok odaklanıyorlar. Kullanıcılar bu hizmetler sayesinde video kayıtlarını bulut üzerinden istedikleri cihaza tek dokunuşla aktarıp izleme imkanına kavuşuyor. Dünya çapında 20’den fazla servis sağlayıcı Cisco ile birlikte cloud DVR servisi sunmak için testler yapıyor. Cisco Infinite Video Platform ve cloud DVR servisleri şu an için tüm dünyada 20 milyondan fazla aboneye hizmet veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
teknoloji Cisco Bulut video

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