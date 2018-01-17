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Cisco, cBR-8 için Infinite Broadband Unlocked ’ı duyurdu

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 17.01.2018 10:25 | Son Güncelleme 9 saat önce

Cisco CES 2018’de, Cisco Converged Broadband Router (cBR-8) platformunu kullanan kablo operatörü müşterileri için esnek DOCSIS lisans planını duyurdu.

Cisco, cBR-8 için Infinite Broadband Unlocked ’ı duyurdu

Infinite Broadband Unlocked (IBU), kablo operatörlerinin eve fiber taşıyan sistemlerle rekabet etmesini sağlıyor. Bu yeni program sayesinde Cisco, Remote PHY teknolojisine sahip kablo mimarileriyle dağıtılan yüksek gigabitli servis tekliflerini daha ekonomik hale getiriyor.

Yeni Cisco IBU lisans programı ile kablo operatörleri lisans alımı ve yönetiminin sadeleşmesiyle birlikte kendi işlerinin sonuçlarına daha fazla odaklanabilecek. Kablo operatörlerinin her bir hizmet grubu için yeni bant genişliği lisansları almasının gerektiği diğer lisans modellerinin aksine IBU, bant genişliği tüketimine göre tek bir lisans veriyor. Bu sayede kablo operatörleri CCAP platformlarının kapasitesini önceden tahmin edebiliyor.

IBU lisansları ağdaki abone sayısına göre belirleniyor. Böylece lisans yatırımı da büyük ölçüde gelirlere orantılı oluyor. IBU sayesinde ne kadar lisans yatırımı yapılması gerektiğini öngörmek ve bu yatırımları yönetmek çok daha kolay hale geliyor.

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Anahtar Kelimeler:
teknoloji Cisco CES 2018

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